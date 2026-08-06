Briefe verschicken wird erneut teurer. Ab Januar verlangt die Post für einen A-Post-Brief 1.40 Franken, für B-Post 1.10 Franken. Die Paketpreise bleiben dagegen unverändert.

Darum geht's Ein A-Post-Brief kostet ab 2027 neu 1.40 statt 1.20 Franken.

Der Preis für B-Post steigt von 1 Franken auf 1.10 Franken.

Pakete für Privatkundinnen, Privatkunden und KMU werden nicht teurer. Zusammenfassung erstellt mit

Wer einen Brief verschickt, muss ab dem kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. Die Post erhöht den Preis für einen A-Post-Brief per 1. Januar 2027 von 1.20 auf 1.40 Franken. B-Post kostet neu 1.10 statt 1 Franken.

Auch A-Post-Plus und Einschreiben werden jeweils 20 Rappen teurer. Die neuen Tarife wurden mit dem Preisüberwacher vereinbart und gelten bis Ende 2029. Bei den Paketpreisen für Privatkunden und KMU gibt es dagegen keinen Aufschlag.

Die Post begründet den Schritt mit dem starken Rückgang der Briefmenge. «Seit 2010 sind zwei von fünf Briefen weggefallen», sagt Konzernleiter Pascal Grieder laut einer Medienmitteilung. Gleichzeitig blieben die Kosten für die flächendeckende Grundversorgung weitgehend gleich. Trotz Sparmassnahmen sei eine Preiserhöhung deshalb «unumgänglich».

Neu gilt für nationale Standardbriefe zudem eine Gewichtslimite von 1 bis 50 Gramm. Bisher waren es bis zu 100 Gramm. Laut Post kann sie dadurch auf die Mehrwertsteuer verzichten, weil diese im gesetzlichen Monopolbereich bis 50 Gramm nicht anfällt.

Wer Pakete online frankiert, erhält weiterhin einen Rabatt von 1.50 Franken. Auch die kostenlose Abholung zu Hause über «pick@home» bleibt für Privatkundinnen und Privatkunden bis Ende 2029 bestehen.