Der Schweizer Veloverleiher Publibike wird mehrheitlich vom britischen Investor Visionedgeone übernommen. Firmenchef Markus Bacher bleibt CEO und als Minderheitsaktionär am Unternehmen beteiligt.

Über die Transaktion berichtete das Onlineportal «Schweiz heute» des CH-Media-Verlags am Montag. Publibike selbst hatte den Eigentümerwechsel bereits am 30. Juli auf der eigenen Website bekanntgegeben. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Die bisherigen Aktionäre verkaufen ihre Anteile, mit Ausnahme von Bacher. Damit zieht sich auch der Berner Velo-Unternehmer Thomas Binggeli, Gründer und Inhaber von Thömus, zurück. Er wolle sich wieder vollständig auf seine übrigen Unternehmen konzentrieren, wird er im Medienbericht zitiert.

Neuer Eigentümer plant Ausbau

Visionedgeone habe sich langfristig und für mindestens fünf Jahre verpflichtet, sagte Bacher weiter. Der Investor besitzt mit Inurba Mobility bereits einen Veloverleiher, der unter anderem in Frankreich, Finnland und Polen aktiv ist. Erhofft werden Synergien bei Technologie, Vertrieb und Betrieb.

Publibike will unter dem neuen Eigentümer in die Flotte, die Dienstleistungen und die Technologie investieren, wie es in der Mitteilung des Unternehmens heisst. Zudem soll das Angebot auf weitere Schweizer Städte und Gemeinden ausgeweitet werden.

Das Unternehmen betreibt derzeit rund 10'500 Velos und E-Bikes in etwa 120 Städten und Gemeinden in zehn Kantonen. Zu den Kunden gehören unter anderem Zürich, Bern, Basel, Biel und Aarau. Die öffentliche Hand unterstützt den Betrieb teilweise mit jährlichen Beiträgen und Defizitgarantien.

Publibike gehörte früher zur Schweizerischen Post und wurde 2022 an eine Investorengruppe um Bacher, Binggeli und den IT-Unternehmer Guido Honegger verkauft. Seit 2024 schreibe das Unternehmen auf operativer Gewinnstufe (Ebitda) schwarze Zahlen, sagte Bacher zu «Schweiz heute».