Die Deutsche Bank ist ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten: Wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-Cum-Geschäften haben Fahnder die Konzernzentrale in Frankfurt durchsucht.

Bei der Deutschen Bank in Frankfut am Main wird eine Razzia durchgeführt.

Verdacht auf Cum-Cum-Geschäfte Razzia in Frankfurt – Steuerfahnder durchsuchen Zentrale der Deutschen Bank

Darum geht’s Ermittler haben die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung bei Cum-Cum-Geschäften.

Im Fokus stehen Aktiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag, mit denen die Kapitalertragssteuer reduziert worden sein soll.

Cum-Cum-Geschäfte sind nicht grundsätzlich illegal, werden von Gerichten und Ermittlern aber zunehmend kritisch beurteilt. Zusammenfassung erstellt mit

Ermittler haben am Mittwochmorgen die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main durchsucht. Nach Informationen von «Business Insider» und der «WELT» stehen die Massnahmen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung bei Cum-Cum-Geschäften.

Demnach sind Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung im Einsatz. Im Fokus stehen Geschäfte rund um den Dividendenstichtag, mit denen Beteiligte ihre Steuerbelastung auf Kapitalerträge reduziert haben sollen.

Cum-Cum-Geschäfte funktionieren, indem Aktien deutscher Unternehmen vorübergehend zwischen verschiedenen Akteuren im In- und Ausland verschoben werden. Ziel ist es, die Kapitalertragssteuer zu verringern oder zu vermeiden.

Im Unterschied zu den bekannten Cum-Ex-Geschäften gelten Cum-Cum-Transaktionen nicht grundsätzlich als illegal. Richter und Ermittlungsbehörden beurteilen solche Konstruktionen jedoch zunehmend kritisch. Deshalb stehen sie immer häufiger im Fokus von Strafverfolgungsbehörden.

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