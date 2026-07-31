Ein einziger Briefkastenstandort für mehrere Häuser oder sogar ein ganzes Quartier: Der Bundesrat will zentrale Anlagen künftig ausdrücklich ermöglichen. Wie weit die Menschen für ihre Post gehen müssten, ist allerdings noch offen.

Der eigene Briefkasten vor dem Haus ist nicht sicher.

Mehr zentrale Anlagen Rösti will eigenen Briefkasten vor dem Haus verschwinden lassen

Darum geht’s Der Bundesrat will zentrale Briefkastenanlagen für mehrere Häuser oder ganze Überbauungen ermöglichen.

Der eigene Briefkasten wird nicht verboten, könnte besonders in neuen Quartieren aber durch gemeinsame Anlagen ersetzt werden.

Die Änderung ist Teil eines breiteren Umbaus der Post, der bereits Filialschliessungen und Kritik an der Hauszustellung ausgelöst hat. Zusammenfassung erstellt mit

Der Briefkasten direkt vor der eigenen Haustür könnte künftig seltener werden. Der Bundesrat will im Zuge der Revision des Postgesetzes zentrale Anlagen für mehrere Häuser oder ganze Überbauungen ermöglichen.

Dafür soll Artikel 10 des Postgesetzes ergänzt werden. Neu wäre ausdrücklich von Briefkastenanlagen an Hauszugängen, Zufahrten oder einem zentralen Ort innerhalb einer Überbauung die Rede, wie die CH-Media-Zeitungen zunächst berichteten. Theoretisch könnte damit auch ein gemeinsamer Standort für ein ganzes Quartier entstehen, bestätigt das Bundesamt für Kommunikation gegenüber der Zeitung.

Der eigene Briefkasten würde dadurch nicht generell abgeschafft. Besonders in neuen Überbauungen könnten Briefe künftig aber an einer zentralen Stelle landen – ähnlich wie heute teilweise bereits Pakete.

Wie weit diese Anlage von den einzelnen Wohnungen entfernt sein dürfte, ist noch nicht geregelt. Der Bundesrat will Standort, Grösse und Zugänglichkeit später in der Postverordnung festlegen. Die Briefkästen müssten lediglich in «angemessener Distanz» erreichbar sein.

Der Bund verspricht sich davon weniger Zustellverkehr, Lärm und Emissionen. Die Kosten müssten weiterhin die Hauseigentümer tragen. Ob die Änderung tatsächlich kommt, ist offen: Die Vernehmlassung läuft noch bis zum 15. Oktober.

Erst verschwinden Filialen, nun geraten Briefkästen in den Fokus

Die geplanten zentralen Briefkästen sind Teil eines umfassenderen Umbaus der klassischen Postversorgung. Im Oktober 2024 gab die Post bekannt, 170 eigenbetriebene Filialen zu schliessen. Die betroffenen Standorte sollen mehrheitlich durch Partnerfilialen ersetzt werden – etwa in Dorfläden.

Bis 2028 will die Post noch rund 600 eigene Filialen betreiben. 155 Gemeinden sind von den damals angekündigten Schliessungen betroffen. In die verbleibenden Standorte sollen 100 Millionen Franken investiert werden.

Kritik an Einschränkung der Hauszustellung

Auch die Zustellung direkt nach Hause war bereits Gegenstand von Sparplänen. Der Bundesrat wollte die Post nur noch zur Zustellung in ganzjährig bewohnte Siedlungen verpflichten – statt wie bisher zu jedem ganzjährig bewohnten Haus.

Die Pläne stiessen bei Kantonen, Gemeinden und Verbänden auf deutlichen Widerstand. Sie warnten insbesondere vor Nachteilen für Randregionen, Landwirtschaftsbetriebe, ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Nun bleibt die Post zwar grundsätzlich zur Hauszustellung verpflichtet. Mit zentralen Briefkastenanlagen könnte sich jedoch verändern, was «nach Hause» konkret bedeutet: Der Brief landet weiterhin im Quartier – aber womöglich nicht mehr direkt vor der eigenen Haustür.