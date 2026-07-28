Die Berner Selbstbedienungs-Kette Rüedu hat sämtliche Verkaufsstellen geschlossen. Das überschuldete Unternehmen konnte keine ausreichende Finanzierung für den Weiterbetrieb sichern.

Darum geht’s Rüedu hat am Montagabend alle noch bestehenden Verkaufsstellen geschlossen.

Die Suche nach neuem Investorenkapital blieb erfolglos.

Der Verwaltungsrat hat beim Regionalgericht Bern eine Überschuldungsanzeige eingereicht. Zusammenfassung erstellt mit

Die Berner Hofladen-Kette Rüedu hat ihren Betrieb per sofort eingestellt. Sämtliche Verkaufsstellen wurden am Montagabend geschlossen, wie das Unternehmen mitteilte.

Der Verwaltungsrat habe beim Regionalgericht Bern eine Überschuldungsanzeige eingereicht und die vorläufige Einstellung des operativen Betriebs beschlossen. Zuerst über das Aus berichtet hatte das Online-Medium «Hauptstadt».

Suche nach Investoren scheitert

Rüedu befand sich seit März 2025 in einer Sanierung. Für eine erfolgreiche Weiterführung wäre zusätzliches Kapital von Investoren nötig gewesen.

Trotz mehrerer Gespräche konnte die benötigte Finanzierung nicht rechtzeitig gesichert werden. Man sei «tief traurig und enttäuscht», dass es nicht gelungen sei, das Format erfolgreich weiterzuführen, erklärte Mitgründer Tom Winter.

Rund 20 Standorte betroffen

Rüedu betrieb in der Stadt und Agglomeration Bern rund 20 Selbstbedienungsläden. Diese waren in Containern oder festen Ladenlokalen untergebracht und rund um die Uhr zugänglich.

Im vergangenen Jahr zählte das Unternehmen nach eigenen Angaben etwa 52'000 Kundinnen und Kunden. Zuvor hatte Rüedu bereits Standorte geschlossen und versucht, das Geschäft wieder profitabel auszurichten.