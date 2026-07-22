Die Schweizer Hotellerie hat im Juni 2026 den vierten Monat in Folge weniger Übernachtungen verzeichnet. Verantwortlich dafür war erneut der Rückgang bei den ausländischen Gästen.

Auch im Monat Juni sind die Übernachtungszahlen in Schweizer Hotels gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Grund dafür sind die sinkenden Besucherzahlen aus Asien.(Symbolbild)

Die Zahl der Logiernächte sank im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,2 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch in einer zweiten Schätzung mitteilte. Überraschend kommt dies nicht, nachdem bereits die erste Schätzung des BFS auf einen Rückgang hingedeutet hatte.

Deutlich weniger Gäste aus Asien

Bei den ausländischen Gästen gingen die Logiernächte um 4,6 Prozent zurück. Das leichte Plus von 0,7 Prozent bei den inländischen Gästen konnte diesen Rückgang nicht ausgleichen.

Besonders deutlich fiel das Minus bei den Gästen aus Asien aus (-19 Prozent). Vor allem aus Indien (-34 Prozent) und den Golfstaaten (-30 Prozent) reisten deutlich weniger Besucher an. Aber auch die Zahl der Übernachtungen chinesischer Gäste ging um 7,4 Prozent zurück. Aus Europa (-0,3 Prozent) und Amerika (-0,1 Prozent) kamen dagegen nur geringfügig weniger Gäste.

Vierter Monat mit rückläufigen Übernachtungszahlen

In den ersten beiden Monaten des Jahres 2026 hatte die Schweizer Hotellerie noch nahtlos an den Rekordkurs des Vorjahres angeknüpft. Seit März gehen die Übernachtungszahlen jedoch Monat für Monat zurück.

Die definitiven und absoluten Zahlen für den Juni veröffentlicht das BFS am 4. August.