Wer die limitierte Moonswatch «Mission to the Moon 1969» kaufen will, braucht dieses Mal nicht Geduld, sondern Wissen. Swatch verlangt von Interessierten einen 32 Fragen umfassenden Online-Test – und selbst eine perfekte Punktzahl garantiert den Kauf nicht.

Die neue Moonswatch ist nun erhältlich. Eine Hürde gibt es jedoch.

32 Fragen statt Warteschlange So kommst du an die neue Moonswatch – einen Haken gibt es

Darum geht’s Die auf 1969 Stück limitierte Moonswatch «Mission to the Moon 1969» wird nicht nach dem Prinzip «Wer zuerst kommt» verkauft.

Stattdessen müssen Interessierte ein Quiz mit 32 Fragen bestehen.

Aus allen richtigen Einsendungen wählt Swatch per Jury die 1969 Käuferinnen und Käufer aus.

Im Internet tauschen Fans Lösungen aus und diskutieren über teils unklare Fragen. Das Zeitlimit von 2 Stunden und 15 Minuten ist eine Anspielung auf die erste Mondlandung. Zusammenfassung erstellt mit

Wer eine der neuen Moonswatch «Mission to the Moon 1969» kaufen möchte, muss dieses Mal nicht lange vor den Swatch-Läden campieren, sondern Köpfchen beweisen.

Die neue Uhr aus dem Swatch-Haus ist auf 1969 Stück limitiert. Die Moonswatch ist eine erfolgreiche Uhren-Kollektion, die 2022 aus einer Zusammenarbeit zwischen der Luxusmarke Omega und dem Uhrenriesen Swatch entstanden ist. Eine Hommage an die Mondlandung im Jahr 1969. Doch dieses Mal hat sich der Schweizer Uhrenhersteller etwas Spezielles überlegt: Um an eine Uhr zu kommen, muss man 32 Fragen beantworten.

Swatch verlangt für die Uhr eine sogenannte Electronic Swatch Timepiece Application – kurz ESTA. Der Name ist eine Anspielung auf die Einreisebewilligung für die USA. Und wie beim echten ESTA müssen Interessierte einen ganzen Fragenkatalog ausfüllen. Wer schlussendlich tatsächlich zu den Gewinner*innen gehört, darf für 500 Franken eine Uhr erwerben.

Kein Klick-Wettbewerb mehr

Damit geht Swatch einen neuen Weg. Bei früheren Sondereditionen standen Fans teils stundenlang vor den Geschäften Schlange. Diesmal entscheidet nicht, wer am längsten wartet – sondern wer die Fragen richtig beantwortet.

Selbst dann ist die Uhr aber noch nicht sicher. Aus allen korrekten Einsendungen wählt eine interne Jury die 1969 Käuferinnen und Käufer aus. Ein Formular kann man bis Dienstag Mitternacht ausfüllen.

Wer denkt, es gehe bei diesem ESTA nur um Name und Adresse, irrt. Der Test fühlt sich streckenweise wie ein Quiz für eingefleischte Swatch- und Omega-Fans an. Gefragt wird etwa nach der Geschichte der Marke, der Mondlandung oder kuriosen Details aus der Swatch-Welt.

So will Swatch unter anderem wissen: Wofür steht die Abkürzung OM auf der goldenen Moonswatch? Wie viele Teile hat das SISTEM51-Uhrwerk? Oder wie viele Künstler lebten bereits im Swatch Art Peace Hotel?

Einige der Fragen bringen selbst langjährige Sammler*innen ins Grübeln.

Im Quiz kommen auch Fragen über Swatch und Omega vor. Swatch

Das Internet macht Hausaufgaben

Entsprechend läuft im Netz seit Tagen der kollektive Spickzettel-Betrieb. Auf Reddit vergleichen Fans ihre Antworten, diskutieren über knifflige Fragen und rätseln, welche Antwort Swatch wohl gelten lässt.

Teilweise herrscht sogar Verwirrung, weil einzelne Fragen unterschiedlich interpretiert werden können – etwa zur Zahl der «Rolling Planets», also der Anzahl der vergangenen Linie der Moonswatch zu Hommage an das Sonnensystem. Die Frage ist zwar klar gestellt: «Wie viele Rolling Planets hat Swatch weltweit?» Doch die Antworten verwirren.

Swatch scheint bei der Frage 26 die falschen Antwortmöglichkeiten gegeben zu haben. Swatch

Im Quiz wurden nur die Antwortmöglichkeiten 9 oder 28 angeboten. Auf der offiziellen Swatch-Website heisst es jedoch ausdrücklich, dass es 11 Rolling Planets gibt.

Fast so lange wie auf dem Mond

Auch das Zeitlimit ist kein Zufall. Für den Test haben Bewerberinnen und Bewerber 2 Stunden und 15 Minuten Zeit. Genau so lange hielten sich Neil Armstrong und Buzz Aldrin bei der Raumfahrmission Apollo 11 auf der Mondoberfläche auf. Selbst der Start der Verkaufsaktion erfolgte um 15.32 Uhr MESZ – eine Anspielung auf den Start der Saturn-V-Rakete am 16. Juli 1969.

Ob dieses Verfahren gerechter ist als stundenlanges Anstehen vor einer Boutique? Darüber lässt sich streiten. Sicher ist nur: Für eine Uhr musste man wohl noch nie so viel lernen.