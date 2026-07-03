Das Möbelhaus Schnetzer in Gossau SG hat den Kampf gegen sinkende Nachfrage und internationale Konkurrenz verloren. Das Unternehmen hat Konkurs angemeldet. Neun Angestellte verlieren ihren Job.

Darum geht’s Das 1970 gegründete Möbelhaus Schnetzer in Gossau SG ist konkursgegangen.

Mehrere Faktoren wie der starke Franken, die Corona-Pandemie, der Nachfragerückgang und internationale Konkurrenz führten zur Krise.

Neun Mitarbeitende sind vom Konkurs betroffen, ihre Löhne wurden bis Ende Mai bezahlt. Vor allem die Lieferanten dürften nun die finanziellen Folgen tragen.

Gegründet 1970 ist das Möbelhaus Schnetzer in Gossau SG in den vergangenen zehn Jahren immer tiefer in die Krise gerutscht. Wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet, sei nicht ein einzelner Auslöser für das Aus verantwortlich gewesen. Vielmehr hätten mehrere Entwicklungen das Unternehmen zunehmend unter Druck gesetzt.

Nach erfolgreichen Geschäftsjahren bis 2015 hätten zunächst die Aufhebung des Euro-Mindestkurses und später die Corona-Pandemie der Branche zugesetzt. Besonders schwer habe jedoch der anschliessende Nachfragerückgang gewogen. Hinzu sei die wachsende Konkurrenz durch internationale Möbelhändler gekommen, welche die Situation weiter verschärft habe.

Neun Angestellte verlieren den Job

Markus Gadola hatte die Möbel Schnetzer AG im Jahr 2001 übernommen. Zuletzt beschäftigte das Unternehmen neun Mitarbeitende. Gemäss «St. Galler Tagblatt» wurden deren Löhne bis Ende Mai bezahlt. Von den finanziellen Folgen des Konkurses dürften nun vor allem die Lieferanten betroffen sein.

Die Geschichte des Unternehmens begann bereits 1970, als Ernst Schnetzer in Gossau sein erstes Möbelgeschäft eröffnete. Wenige Jahre später entstand der heutige Standort an der Wilerstrasse. Die Liegenschaft bleibt im Besitz der Mesago AG und soll nach Abschluss des Konkursverfahrens neu vermietet werden.

Trotz des bitteren Endes zeigt sich Gadola kämpferisch. «Ich habe mein Lebenswerk, aber nicht meinen Lebensmut verloren», wird der 57-Jährige vom «St. Galler Tagblatt» zitiert. Nun wolle er beruflich einen Neuanfang wagen.