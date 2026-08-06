Historisch tiefe Pegel bremsen die Schifffahrt auf dem Rhein aus. Wirtschaftsverbände warnen vor steigenden Transportkosten und Risiken für die Versorgung. Rasche Gegenmassnahmen seien zwingend nötig.

Die Schiffe auf dem Rhein können nur noch mit geringer Ladung fahren. (Archivbild)

Darum geht's Historische Tiefstände: Die Pegel des Rheins liegen wegen der anhaltenden Trockenheit auf aussergewöhnlich niedrigem Niveau.

Folgen für die Wirtschaft: Frachtschiffe können nur eingeschränkt beladen werden, was Transporte verteuert und die Versorgung gefährdet.

Forderung nach Lösungen: Wirtschaftsverbände drängen auf Infrastrukturprojekte und langfristige Strategien für die Rheinschifffahrt. Zusammenfassung erstellt mit

Der Rhein führt so wenig Wasser wie seit Jahrzehnten nicht mehr – mit spürbaren Folgen für die Schifffahrt. Wirtschaftsverbände schlagen nun Alarm: Wegen der historischen Tiefstände könnten Gütertransporte massiv verteuert werden. Sie fordern deshalb rasche Massnahmen, um die Versorgung über den Fluss langfristig zu sichern.

Die Handelskammer beider Basel (HKBB) und die Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft (SVS) verlangten in einer gemeinsamen Mitteilung vom Donnerstag rasche Strategien von der Zentralkommission für Rheinschifffahrt (ZKR). Ziel sei es, den Rhein als verlässliche Verkehrsachse zu sichern und die Schifffahrt auch bei künftigem Niedrigwasser zu gewährleisten.

Wegen der tiefen Pegelstände könnten die Schiffe nicht mehr voll beladen werden. Dies führe zu höheren Transportkosten und gefährde die Versorgungssicherheit, hiess es weiter. Die Verbände forderten unter anderem den Ausbau der Infrastruktur und die Förderung technischer Innovationen.

Die Abflussmenge des Rheins bei Rheinfelden AG lag im August 2026 im bisherigen Monatsmittel bei 418 Kubikmetern pro Sekunde, wie die Hydrodaten des Bundes zeigen. Der langjährige Durchschnitt für August beträgt laut diesen Daten 1185 Kubikmeter.

Bei Kaub in Deutschland, einer entscheidenden Engpassstelle, erreichte der Pegel am Mittwoch einen historischen Tiefststand von 17 Zentimetern, wie Daten der deutschen Wasserstrassen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) zu entnehmen war.

ZKR verweist aus bisherige Arbeiten

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA anerkannte die Zentralkommission für Rheinschifffahrt (ZKR) die Problematik. Sie verwies auf bisherige Arbeiten, wie etwa einen Experten-Workshop zum Thema im Januar 2023.

Damals seien bereits vier Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt worden. Dazu gehörten der Einsatz digitaler Instrumente für zuverlässigere Pegel-Voraussagen sowie Infrastrukturmassnahmen. Weitere Optionen bestünden bei den Schiffen selbst, etwa durch den Bau von Spezialschiffen, die auch bei tiefen Pegelständen eingesetzt werden könnten. Eine weitere Möglichkeit sei eine Anpassung der Logistik bei den Verladern.