Dutzende US-Finanzunternehmen sollen Ziel einer neuen Hackerwelle sein. Die Angreifer setzen dabei nicht auf komplizierte Technik, sondern auf einen simplen Trick: Sie geben sich am Telefon als interne IT-Abteilung aus.

Die Wall Street steht derzeit immer wieder im Visier.

Darum geht’s Hacker versuchen derzeit, Mitarbeitende grosser US-Finanzfirmen telefonisch zu täuschen.

Sie geben sich als IT-Abteilung aus und locken Passwörter sowie Sicherheitscodes ab.

Zu den angegriffenen Unternehmen sollen unter anderem Blackstone, KKR und Apollo gehören. Zusammenfassung erstellt mit

Hacker haben in den vergangenen Wochen offenbar Dutzende grosse US-Finanzunternehmen ins Visier genommen. Zu den Zielen gehören laut von Google und Reuters ausgewerteten Daten unter anderem Blackstone, KKR und Apollo Global Management.

Die Masche ist überraschend simpel. Die Angreifer rufen Mitarbeitende an und geben sich als interne IT-Abteilung aus. Anschliessend fordern sie ihre Opfer dazu auf, Passwörter oder Sicherheitsmerkmale auf einer gefälschten Webseite zu aktualisieren.

Geben die Mitarbeitenden ihre Daten ein, können die Hacker nicht nur Passwörter, sondern auch zusätzliche Sicherheitscodes abgreifen und damit Konten übernehmen. Ziel sei es, in Unternehmensnetzwerke einzudringen und anschliessend Lösegeld zu erpressen.

Die Methode ist als «Social Engineering» bekannt. Sie zeigt, dass selbst hochentwickelte technische Schutzsysteme wenig helfen, wenn Angreifer gezielt Menschen täuschen. Reuters konnte allerdings nicht feststellen, bei welchen Unternehmen die Attacken tatsächlich erfolgreich waren.

Nach Angaben von Google treten die Hacker unter Namen wie «Redact» oder «Pink» auf. Zuletzt sollen sie ihren Fokus auf Finanzinvestoren, Anwaltskanzleien und Ratingagenturen verlagert haben. Zuvor waren unter anderem Uber und Levi Strauss im Visier. Die Angreifer konzentrieren sich demnach auf Branchen, bei denen sie sich besonders hohe Lösegeldzahlungen versprechen.