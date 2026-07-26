Für die Zurich Versicherung wird es ungemütlich: Mit einem Enforcement-Verfahren greift die Finma zu ihrer schärfsten aufsichtsrechtlichen Massnahme. Geprüft werden unter anderem die Abläufe rund um die Sammelstiftung Vita und mögliche Interessenkonflikte.

Darum geht’s Die Finma hat gegen die Zurich Versicherung ein Enforcement-Verfahren eröffnet.

Untersucht werden mögliche Mängel im internen Kontrollsystem, insbesondere im Lebensversicherungsgeschäft.

Geprüft wird unter anderem, ob Gebühren und Rückversicherungen korrekt verrechnet wurden.

Die Finma und die Zurich äussern sich nicht zum laufenden Verfahren. Zusammenfassung erstellt mit

Die Finanzmarktaufsicht Finma greift bei der Zurich Versicherung durch. Sie hat gegen den Konzern ein Enforcement-Verfahren eröffnet – die schärfste aufsichtsrechtliche Massnahme, die der Behörde zur Verfügung steht. Hinter den Kulissen ist laut Insidern bereits von einem «grossen Puff» die Rede. Das berichtet der «Blick».

Die Untersuchung soll bereits auf Hochtouren laufen. Rund ein Dutzend Mitarbeitende sollen befragt worden sein. Die Finma hat Deloitte als externe Untersuchungsbeauftragte eingesetzt, die Zurich wird von der Anwaltskanzlei Homburger vertreten.

Lebensgeschäft wird unter die Lupe genommen

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen mögliche Mängel beim internen Kontrollsystem (IKS). Besonders geprüft wird offenbar das Lebengeschäft. Dabei spielt die Sammelstiftung Vita eine wichtige Rolle. Ihr sind rund 27'000 Unternehmen mit etwa 150'000 Versicherten angeschlossen. Sie verwaltet mehr als 22 Milliarden Franken Vorsorgevermögen. Die Stiftung entstand 2003, nachdem das Anlagerisiko auf die Versicherten übertragen worden war, während Verwaltung, Anlagemanagement sowie die Absicherung bei Invalidität und Todesfall bei der Zurich blieben.

Die Behörden sollen unter anderem prüfen, ob Verwaltungskosten und Rückversicherung korrekt zu Marktpreisen verrechnet wurden. Ein ungenügendes Kontrollsystem könnte dazu führen, dass überhöhte Gebühren oder Interessenkonflikte unbemerkt bleiben. Das IKS soll sicherstellen, dass Entscheide im Interesse der Versicherten und nicht der Aktionäre getroffen werden.

Aktien verdreifacht

Für Konzernchef Mario Greco (67) kommt das Verfahren ungelegen. Er führt die Zurich seit 2016, seither hat sich der Aktienkurs fast verdreifacht. Der Konzern wird heute mit knapp 100 Milliarden Franken bewertet. In der Branche wird Greco oft «Super-Mario» genannt.

Auch personell hat sich zuletzt einiges verändert. Schweiz-Chef Juan Beer (56) verliess das Unternehmen überraschend. Zudem kündigte die Zurich an, dass Vita ab 2028 von einem teilautonomen auf ein vollautonomes Modell umstellt. Damit fällt ein regulatorisch heikler und lukrativer Rückversicherungsbereich für die Zurich weg.

Die Finma äussert sich nicht zum laufenden Verfahren. Auch die Zurich beantwortete Fragen der Redaktion nicht und erklärte lediglich: «No comment».