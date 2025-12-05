  1. Privatkunden
Archäologie 2600 Jahre altes Riesengrab im Kanton Freiburg entdeckt

SDA

5.12.2025 - 15:19

Die Archäologen wollen die Überreste dokumentieren, bevor sie verschwinden.
Die Archäologen wollen die Überreste dokumentieren, bevor sie verschwinden.
Keystone

In Grandvillard FR ist ein monumentales Grab entdeckt worden, das rund 2600 Jahre alt ist. Der etwa zehn Meter grosse Grabhügel birgt im Zentrum eine Grabstätte, die einer einzelnen Person gehörte und zurzeit vollständig freigelegt wird.

Keystone-SDA

05.12.2025, 15:19

Das Amt für Archäologie des Kantons Freiburg (AAFR) präsentierte am Freitag den Medien das Riesengrab, das aus der frühen Eisenzeit stammt (800 bis 450 vor Christus). Es handelt sich um das dritte Monument dieser Art, das seit 2019 im Intyamontal im Greyerzbezirk entdeckt wurde.

Die Ausgrabung des Grabhügels sei zwingend notwendig, da er durch die Erosion eines nahen Wildbachs bedroht sei, teilte das Amt mit. Das Ziel des archäologischen Eingriffs sei es, die Überreste zu dokumentieren, bevor sie verschwinden.

Die Arbeiten begannen im November und dauern voraussichtlich bis Januar an. Dabei wurde laut AAFR eine «bemerkenswert gut erhaltene» Grabanlage freigelegt.

Die Dokumentation der Fundstelle trägt dazu bei, die Gesellschaftsstruktur im Intyamontal um 600 vor Christus besser zu verstehen. Frühere Funde aus derselben Gegend deuten darauf hin, dass es sich um Gräber bedeutender Persönlichkeiten handelte, die mitunter zusammen mit Bronzebeigaben bestattet wurden.

