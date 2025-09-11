8 Fallen bei der Autoversicherung – eine kennen viele nicht

Bei einem Autounfall kann es sehr schnell teuer werden Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Ob Neulenker oder erfahrener Fahrer – bei der Autoversicherung lauern viele Stolperfallen. Wer Tarife blind akzeptiert, verzichtet auf Rabatte und bezahlt im Schadenfall drauf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwischen den Versicherern bestehen grosse Unterschiede; ein Vergleich spart oft mehrere Hundert Franken.

Moneyland empfiehlt, bei Wenigfahrern kilometergenaue Tarife in Betracht zu ziehen, da diese günstiger sein können.

Lange Verträge binden; einjährige Policen bieten Flexibilität und ermöglichen Wechsel nach Autokauf oder bei besseren Angeboten. Mehr anzeigen

Du schliesst die Versicherung beim Händler ab

Beim Neuwagenkauf bieten Händler oft gleich die passende Versicherung mit an. Laut dem VZ solltest du den Versicherer jedoch selbst auswählen und nicht blind auf die Offerte des Händlers vertrauen. Diese Pakete sind oft teurer, weil Händler Provisionen erhalten.

Hole stattdessen mehrere Offerten ein und benutze Vergleichsportale. Beim Fahrzeugwechsel kannst du den alten Vertrag jederzeit kündigen, und der bisherige Versicherer muss dir die bereits gezahlten Prämien anteilig zurückerstatten

Du vergleichst die Prämien nicht

Die Prämienunterschiede zwischen den Anbietern sind enorm. Ein Beispiel des VZ zeigt, dass ein junger Fahrer durch den Wechsel zu einem günstigeren Anbieter über 400 Franken pro Jahr sparen konnte. Trotzdem bleiben viele bei ihrem bisherigen Versicherer, teilweise aus Bequemlichkeit.

Checke jedes Jahr die Angebote: Dein Alter, Wohnort, Fahrzeugtyp und Schadenverlauf beeinflussen die Prämie. Gerade nach einem Unfall oder Fahrzeugwechsel lohnt sich ein Vergleich – oft ist ein günstigerer Tarif verfügbar.

Du verzichtest auf den Unfallschutz

Wer einen Unfall verursacht, wird in der Bonusstufe hochgestuft und zahlt jahrelang höhere Prämien. Allerdings kann sich ein Bonusschutz oft lohnen: Er verhindert, dass du nach einem Schaden die Klasse verlierst und deine Prämie steigt.

Viele Versicherer bieten darüber hinaus einen Grobfahrlässigkeitsverzicht an; Dieser schützt den Anspruch auch bei fahrlässigen Unfällen und rund kostet 50 bis 100 Franken pro Jahr.

Ohne diese Schutzbausteine kann dich ein einziger Bagatellschaden oder ein Fehler beim Fahren teuer zu stehen kommen. Prüfe deshalb, ob deine Police Bonus- und Grobfahrlässigkeitsschutz enthält, und vergleiche die Mehrkosten mit dem potenziellen Nutzen

Du unterschätzt den Zeitwert deines Neuwagens

Bei Diebstahl oder Totalschaden erhältst du mit einer normalen Vollkasko nur den Zeitwert des Autos ersetzt – dieser sinkt bei Neuwagen rapide. Deshalb kann sich oft eine Zeitwertzusatzversicherung lohnen: Sie sorgt dafür, dass du im ersten Jahr bis zu 100 Prozent des Kaufpreises bekommst. In den ersten Jahren nach dem Kauf kann das mehrere Tausend Franken ausmachen.

Prüfe, ob deine Police eine solche Zusatzdeckung enthält. Gerade bei Leasingfahrzeugen verlangen Banken oft eine zeitwert­versicherte Police. Ohne diese Deckung besteht das Risiko, dass du nach einem Totalschaden auf einem Schuldenberg sitzt.

Du wechselst zu früh auf Teilkasko

Viele Fahrer kündigen die teurere Vollkasko nach sieben Jahren, weil sie glauben, der Wert des Autos sei zu niedrig. widersprechen: Bei teuren Fahrzeugen bleiben die Reparaturkosten hoch, und ein Kaskoschaden kann das Budget sprengen.

Wer viel fährt oder das Auto häufig auf unsicheren Parkplätzen abstellt, profitiert länger von Vollkasko, während bei alten, günstigen Wagen eine Teilkasko ausreicht.

Beurteile daher den aktuellen Wert, dein Budget und dein Nutzungsprofil: Für ältere Kleinwagen oder selten genutzte Fahrzeuge kann ein Wechsel auf Teilkasko sinnvoll sein, bei hochpreisigen Autos lohnt sich die Vollkasko oft länger. Lass dir den Zeitwert vom Händler oder via Bewertungsportale schätzen

Du gehst von einer Parkschaden-Versicherung aus

Viele Versicherte gehen davon aus, dass Parkschäden automatisch in der Vollkasko enthalten sind. Das ist aber oft falsch: Parkschäden sind nur gedeckt, wenn du eine zusätzliche Parkschaden‑Versicherung abschliesst. Diese übernimmt Schäden, die Unbekannte an deinem parkierten Auto verursachen.

Ohne Parkschaden‑Deckung bleibst du auf den Reparaturkosten sitzen. Prüfe, ob dein Fahrzeug an öffentlichen Plätzen steht oder auf engem Raum manövriert wird, und entscheide, ob sich der Zusatz lohnt.

Du unterschätzt die Kollisionsgefahr

Viele glauben, dass Teilkasko alles abdeckt. Aber nur die Vollkasko bezahlt Schäden an deinem eigenen Auto, wenn du selbst einen Unfall verursachst. Teilkasko deckt zwar Naturereignisse und Diebstahl, nicht aber zwingend auch Kollisionen.

Wenn du keinen ausreichenden finanziellen Puffer hast, ist eine Vollkasko unverzichtbar. Besprich mit dem Versicherer, ab welchem Zeitpunkt ein Wechsel auf Teilkasko finanziell Sinn ergibt.

Du bindest dich mehrere Jahre

Mehrjährige Policen sind bequem, aber unflexibel. Experten raten, Autoversicherungen maximal für ein Jahr abzuschliessen, um bei sinkenden Prämien oder Versicherungswechseln schnell reagieren zu können.

Kurze Laufzeiten helfen dir, jedes Jahr die Konditionen neu zu verhandeln. Sie verhindern, dass du an einen teuren Vertrag gebunden bleibst, wenn der Markt günstiger wird.