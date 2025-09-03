Wer übertrieben reagiert, kann an der Börse Geld verlieren. (Symbolbild) IMAGO/peopleimages.com

Aktien und ETF locken mit Chancen – doch viele Privatanleger treten in die gleichen Fallen. Fachleute erklären, wie du typische Fehler vermeidest und deine Rendite sicherst.

Aktien und ETF sind längst nicht mehr nur etwas für Börsenprofis. Doch wer ohne Plan investiert, verliert schnell Geld.

Experten haben die grössten Anlagefehler untersucht. blue News wie du mit Strategie und Disziplin mehr aus deinem Geld machst.

Ohne Anlagestrategie investieren

Laut VZ haben viele Privatanleger keine klare Strategie und reagieren planlos auf Marktbewegungen. Sie wechseln zwischen Aktien, Gold oder Bargeld, ohne ihr Risikoprofil zu kennen. Eine Strategie definiert hingegen, welche Anteile des Vermögens in welche Anlageklassen fliessen und berücksichtigt sowohl die finanzielle Risikofähigkeit als auch die emotionale Risikobereitschaft.

Bevor du investierst, kläre deine Ziele, deine Risikofähigkeit und deine Risikobereitschaft. Fragebögen von Banken oder Beratern helfen dabei. Halte dich in turbulenten Zeiten an die gewählte Strategie, statt impulsiv zu verkaufen. Eine nachvollziehbare Strategie gibt Sicherheit und reduziert emotionale Fehlentscheidungen.

Zu wenig Diversifikation

Experten warnen davor, ETF nur auf einzelne nationale Indizes zu kaufen oder nur Aktien aus der Schweiz zu halten. Das führt zu Klumpenrisiken: Wenn eine Branche oder Region einbricht, verliert das ganze Portfolio. Eine breite Streuung über Regionen und Sektoren senkt das Risiko.

Wähle globale ETF oder kombiniere ETF auf verschiedene Regionen. Mischfonds oder Indexfonds eignen sich für Kleinanleger, die nicht selbst diversifizieren können. Achte auch darauf, verschiedene Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Immobilien) zu mischen, um Schwankungen abzufedern.

Hohe Gebühren ignorieren

Bei ETF fallen laufende Kosten, die sogenannte Total Expense Ratio (TER), und Handelsgebühren an. Hohe TER schmälern die Rendite. Deshalb sollten möglichst niedrige Gebühren gewählt werden.

Vergleiche ETF desselben Index hinsichtlich TER und wähle den Anbieter mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Achte bei Brokern auf Depotgebühren, Courtagen und Inaktivitätsgebühren. Ein günstiger Broker und ein kosteneffizienter ETF können die Rendite um mehrere Prozentpunkte erhöhen.

Trend‑ETF und Themenfonds überbewerten

Themen‑ETF, die auf bestimmte Themen setzen, sind beliebt, bergen aber Risiken. Solche Fonds sind beim Start oft teuer und der zugrunde liegende Trend wird oft überbewertet. Wer nur auf Trend‑ETF setzt, vernachlässigt die Diversifikation.

Nutze Themen‑ETF bestenfalls als Ergänzung («Satellit») zu einem breiten Portfolio. Halte den Anteil gering, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Kern des Portfolios sollten globale Standard‑ETF sein. Hinterfrage auch Marketingversprechen und prüfe, ob der Fonds bereits viel Geld eingeworben hat.

Zu kurzer Anlagehorizont

ETF eignen sich für langfristige Ziele. Ein kurzer Anlagehorizont kann bei einem schlechten Börsenverlauf für Verluste sorgen. Wer kurzfristig anlegt, läuft Gefahr, während eines Börsenabschwungs verkaufen zu müssen. Auch häufige Käufe und Verkäufe treiben die Transaktionskosten in die Höhe.

Plane dein Investment mit einem Zeithorizont von mindestens fünf bis zehn Jahren. Wenn du das Geld früher benötigst, sind Sparkonten oder Kassenobligationen eine Alternative. Halte dein Portfolio ruhig – hin und her macht die Taschen leer.

Markt-Timing versuchen

Viele Anleger versuchen, den perfekten Einstiegs- oder Ausstiegszeitpunkt zu finden. Markt-Timing ist jedoch selbst für Profis schwierig. Oft kaufen Anleger teuer und verkaufen billig, weil sie dem Bauchgefühl folgen.

Anstatt den Markt zu timen, investiere regelmässig mit einem Sparplan. So nutzt du den Durchschnittskosteneffekt und profitierst auch bei schwankenden Kursen. Konzentriere dich auf eine langfristige Strategie und blende kurzfristige Schwankungen aus.

Emotionen die Entscheidungen steuern lassen

Emotionen wie Angst, Gier oder Euphorie beeinflussen viele Anleger. Panikverkäufe und spontane Käufe führen häufig zu Verlusten.

Halte an deinem Plan fest und lass dich nicht von kurzfristigen Schlagzeilen verunsichern. Automatisierte Sparpläne und ein ausgewogenes Portfolio helfen, emotionale Fehlentscheidungen zu vermeiden. Im Zweifelsfall kann eine Beratung durch einen Finanzexperten Sicherheit geben.

Zu spät anfangen

Viele Anleger beginnen sehr spät mit dem Investieren. Je früher du startest, desto länger kann dein Vermögen dank Zinseszinseffekt wachsen. Gleichzeitig gehen viele Menschen zu wenig Risiko ein und erzielen dadurch nur geringe Renditen.

Fange so früh wie möglich an zu investieren – auch mit kleinen Beträgen. Überprüfe deine Risikobereitschaft und wähle entsprechend die richtige Mischung aus Aktien und Anleihen. Wer jung ist und einen langen Anlagehorizont hat, kann sich einen höheren Aktienanteil leisten. Passe dein Portfolio mit zunehmendem Alter schrittweise an.

Die Kosten des Brokers unterschätzen

Viele Anleger vergleichen zwar die TER der ETF, vergessen aber die Gebühren des Brokers. Courtagen, Depotgebühren und Inaktivitätsgebühren variieren aber erheblich.

Nutze Broker-Vergleiche, um ein günstiges Depot zu finden. Achte auf Aktionen wie «free trades» oder pauschale Jahresgebühren. Bei Smartphone-Banken sind bestimmte ETF-Käufe kostenlos, allerdings ist die Auswahl begrenzt. Wäge Gebühren und Angebot sorgfältig ab.