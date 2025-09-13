Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden Die Huajiang Grand Canyon Bridge besteht den ultimativen Belastungstest und wird voraussichtlich Ende September eröffnen. Im Video erfährst du mehr über die Merkmale des Megabaus. 12.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In China wurde ein riesiges Bauwerk erfolgreich mit Hunderten Lastwagen auf seine Belastbarkeit geprüft.

Ingenieure bestätigen: Tragkraft, Stabilität und Bewegungsverhalten erfüllen sämtliche Sicherheitsvorgaben.

Das Bauwerk über einem Canyon spart Reisenden zwei Stunden Fahrt durch das Gebirge. Mehr anzeigen

Grünes Licht für die höchste Brücke der Welt. Die Huajiang Grand Canyon Bridge im Südwesten Chinas wurde fünf Tage lang getestet: 96 LKWs mit 3360 Tonnen Gewicht führten den entscheidenden Belastungstest durch.

Laut dem Prüferteam entsprechen die strukturelle Festigkeit, Steifigkeit und das dynamische Verhalten der Brücke den Sicherheitsstandards. Das Rekordprojekt soll nun laut chinesischen Quellen Ende September eröffnet werden.

Einige Fakten zur höchsten Brücke der Welt

Die Huajiang Grand Canyon Brücke ist 625 Meter hoch und drei Kilometer lang. Dank ihr erspart man sich zwei Stunden Fahrt durch das chinesische Gebirge.

Bereits heute stehen fast die Hälfte der 100 höchsten Brücken der Welt in der chinesischen Provinz Guizhou.

Im Video erfährst du über weitere Eigenschaften der höchsten Brücke der Welt, zum Beispiel wie viele Personen am Bau beteiligt waren, oder wie lange die Bauzeit betrug.

