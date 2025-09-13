  1. Privatkunden
Spektakulärer Rekordbau in China 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Von Nicole Agostini

13.9.2025

Von Nicole Agostini

13.9.2025

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Die Huajiang Grand Canyon Bridge besteht den ultimativen Belastungstest und wird voraussichtlich Ende September eröffnen. Im Video erfährst du mehr über die Merkmale des Megabaus.

12.09.2025

Die Huajiang Grand Canyon Bridge besteht den ultimativen Belastungstest und wird voraussichtlich Ende September eröffnen. Im Video erfährst du mehr über die Merkmale des Megabaus.

Von Nicole Agostini

13.09.2025, 22:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In China wurde ein riesiges Bauwerk erfolgreich mit Hunderten Lastwagen auf seine Belastbarkeit geprüft.
  • Ingenieure bestätigen: Tragkraft, Stabilität und Bewegungsverhalten erfüllen sämtliche Sicherheitsvorgaben.
  • Das Bauwerk über einem Canyon spart Reisenden zwei Stunden Fahrt durch das Gebirge.
Mehr anzeigen

Grünes Licht für die höchste Brücke der Welt. Die Huajiang Grand Canyon Bridge im Südwesten Chinas wurde fünf Tage lang getestet: 96 LKWs mit 3360 Tonnen Gewicht führten den entscheidenden Belastungstest durch.

Laut dem Prüferteam entsprechen die strukturelle Festigkeit, Steifigkeit und das dynamische Verhalten der Brücke den Sicherheitsstandards. Das Rekordprojekt soll nun laut chinesischen Quellen Ende September eröffnet werden.

Einige Fakten zur höchsten Brücke der Welt

Die Huajiang Grand Canyon Brücke ist 625 Meter hoch und drei Kilometer lang. Dank ihr erspart man sich zwei Stunden Fahrt durch das chinesische Gebirge.

Bereits heute stehen fast die Hälfte der 100 höchsten Brücken der Welt in der chinesischen Provinz Guizhou.

Im Video erfährst du über weitere Eigenschaften der höchsten Brücke der Welt, zum Beispiel wie viele Personen am Bau beteiligt waren, oder wie lange die Bauzeit betrug.

Mehr Videos aus dem Ressort

Neues Platzspitzwehr: «Können See besser steuern» – so rüstet sich Zürich gegen die Flut

Neues Platzspitzwehr: «Können See besser steuern» – so rüstet sich Zürich gegen die Flut

2005 entging Zürich nur knapp einer Hochwasser-Katastrophe. Seitdem bauen Kanton und Stadt am Schutz mit hohen Investitionen. Zum Beispiel mit der Erneuerung des Platzspitzwehrs. Ein exklusiver Baustellenbesuch.

21.08.2025

