Ab welcher Temperatur es sich wirklich lohnt, die Heizung einzuschalten

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kalt oder noch warten? Ab welcher Temperatur es sich wirklich lohnt, die Heizung einzuschalten

Sven Ziegler

2.10.2025

Die Heizung sollte man nicht zu früh und nicht zu spät einschalten.
Die Heizung sollte man nicht zu früh und nicht zu spät einschalten.
Sina Schuldt/dpa

Richtig heizen schützt vor Schimmel, senkt Kosten und hält die Wohnung angenehm warm. Mit ein paar Grundregeln bleibst du effizient – ohne zu frieren.

Sven Ziegler

02.10.2025, 14:01

02.10.2025, 15:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Es gibt keine fixe gesetzliche Heizperiode – entscheidend ist, dass Wohnräume etwa 20–22 °C erreichen.
  • Früh starten in schlecht gedämmten Häusern, später in modernen Gebäuden; Räume nicht auskühlen lassen.
  • Gleichmässig heizen, kurz stosslüften, Thermostate korrekt einstellen und Heizkörper entlüften – so sparst du am meisten.
Mehr anzeigen

Nicht am Kalender orientieren

Viele Mietverträge geben typischerweise den Zeitraum von Oktober bis April als Heizperiode an – das heisst aber nicht, dass du erst dann heizen darfst. Entscheidend ist, ob in deinen Wohnräumen angenehme Temperaturen von 20 bis 22 Grad erreicht werden.

Fällt die Raumtemperatur über mehrere Tage spürbar darunter, solltest du heizen – auch wenn laut Kalender noch «Sommer» wäre. Das frühzeitige Einschalten schützt vor Auskühlen und beugt Feuchtigkeitsproblemen vor. So vermeidest du, dass Mauern oder Möbel durch Kälte Feuchtigkeit anziehen.

Dämmung bestimmt den Start

Ob du früh oder spät heizt, hängt stark von der Dämmqualität deines Hauses ab. In einem unsanierten Altbau kann Wärme schnell entweichen – da ist ein früher Heizstart sinnvoll, oft schon bei 15–17 °C Aussenluft. In modernen, gut gedämmten Gebäuden kannst du ruhiger abwarten – dort genügen häufig erst 12–15 °C.

Entscheidend ist: Die Innenwände und Möbel sollten nicht stark auskühlen, denn das bindet Energie beim Wiederaufheizen. Wer ohnehin sanieren kann, tut gut daran, zuerst die Gebäudehülle zu optimieren.

Gleichmässig statt Takten

Ständiges Ein- und Ausschalten der Heizung («Takten») führt zu Ineffizienz und erhöhtem Energieverbrauch. Besser ist eine moderate, konstante Temperatur, die nur bei Abwesenheit oder nachts leicht abgesenkt wird. So vermeidest du Temperaturstösse, in denen das System Energie verschwendet, um gegenzusteuern.

Bei längerer Abwesenheit oder in der Nacht lässt sich die Temperatur um 1–2 °C senken – sofern der Abfall kontrolliert erfolgt. Achte nur darauf, dass die Räume nicht zu stark auskühlen, damit Heizaufwand und Feuchtigkeitsrisiko gering bleiben.

Stosslüften statt kippen

Richtig lüften lohnt sich. (Symbolbild)
Richtig lüften lohnt sich. (Symbolbild)
-/dpa

Fenster dauerhaft kippen klingt bequem, aber bringt kaum Luftaustausch – statt frischer Luft kühlen vor allem Wände und Fenster aus. Besser: 3–4× pro Tag für 5–10 Minuten alle Fenster weit öffnen, um schnell die verbrauchte Luft rauszuschaffen.

Beim Lüften sollten Thermostatventile möglichst geschlossen sein, um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden. Auch bei nebligem oder feuchtem Wetter lohnt sich Lüften, denn erwärmte Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung hilft zusätzlich, Energie zu sparen.

Thermostate und Heizkurve richtig einstellen

Viele drehen das Thermostat auf Anschlag – in der Hoffnung, es werde schneller warm. Das bringt aber nichts: Die Einstellung bestimmt nur, wann der Heizkörper schliesst, nicht wie schnell er Wärme liefert.

Wer die Heizkurve (Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Aussentemperatur) sauber einstellt, sorgt für eine gleichmässige Wärmeverteilung und vermeidet Überheizen. Zu hohe Raumtemperaturen schlagen sich zuerst bei der Energieabrechnung nieder – bereits 1 °C mehr kann rund 6 Prozent Mehrverbrauch bedeuten.

Smarte Thermostate helfen oft, automatisch zwischen Heizphasen zu unterscheiden.

Heizkörper freihalten und entlüften

Wenn Heizkörper von Möbeln, Vorhängen oder Wäsche verdeckt sind, kann die Wärme nicht ins Zimmer strömen – sie verpufft oder wandert Richtung Wand. Stelle sicher, dass rund um den Heizkörper mindestens 5–10 cm Luftfreiheit bleiben. Luftblasen im Heizkörper verlangsamen die Wärmeverteilung: Gluckert es, wirst du es merken – dann entlüfte.

Ein unregelmässig warmes Profil deutet auf Luft oder fehlenden Druck hin. Zudem lohnt sich gelegentlich ein Blick auf die Heizungsrohre: ungedämmte Leitungen verlieren oft Wärme, besonders in kalten Fluren oder Kellern.

Einfache Regeln. Diese 7 Fehler beim Lüften kosten dich Geld und deine Gesundheit

Einfache RegelnDiese 7 Fehler beim Lüften kosten dich Geld und deine Gesundheit

Feuchte im Blick behalten

Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen; kühle Oberflächen hingegen begünstigen Kondensation und Schimmelbildung. Liegt die relative Luftfeuchtigkeit über 60 Prozent, steigt das Risiko deutlich.

Deshalb ist ein Hygrometer nützlich, um objektiv zu überprüfen, ob gelüftet werden sollte – nicht nur nach Gefühl. Nach dem Duschen, Kochen oder Wäscheaufhängen solltest du sofort lüften, um die Feuchtigkeit zu entfernen. In Altbauten gelten oft niedrigere Grenzwerte wegen stärkerer Kältebrücken.

Kleine Bauteile, grosse Wirkung

Fenster- und Türdichtungen verschleissen mit der Zeit und verursachen oft unnötige Wärmeverluste. Für wenige Franken lassen sie sich oft erneuern – und das bringt schon spürbare Einsparungen. Rollläden oder Vorhänge nachts zuziehen hilft, die Wärme im Raum zu halten, insbesondere bei Fenstern mit höherem Wärmeverlust.

Auch hinter Heizkörpern an kalten Aussenwänden lohnt sich eine dünne Reflexionsplatte, um Wärme zurück in den Raum zu strahlen. Smarte Heizungssteuerungen, beispielsweise Thermostate mit Zeitprogrammen oder Fenstersensoren, übernehmen diese Optimierung automatisch.

Unbedingt vermeiden. Sieben Fehler, die du beim Start in den Tag machst

Unbedingt vermeidenSieben Fehler, die du beim Start in den Tag machst

Ferien- und Sommermodus nutzen

Wenn du im Sommer eh nur Warmwasser brauchst, kann die Heizung in den reinen Warmwasserbetrieb umgestellt werden – ein Strom- und Brennstoffhebel. Bei längerer Abwesenheit, zum Beispiel Ferien, ist ein Ferienmodus, der die Temperatur stark absenkt, oft sinnvoller als komplettes Abschalten.

So verhinderst du ein zu starkes Auskühlen, was beim Wiedereinschalten viel Energie fressen würde. Moderne Anlagen und smarte Steuerungen bieten komfortable Automatikfunktionen. Und: Auch während der Übergangszeit lohnt sich ein reduzierter Betrieb statt Dauerbetrieb.

Mehr Wissen und Technik

Jane Goodall ist tot. Die Frau, die unsere Sicht auf Schimpansen für immer veränderte

Jane Goodall ist totDie Frau, die unsere Sicht auf Schimpansen für immer veränderte

Sie wurde 91 Jahre alt. Legendäre Primaten-Forscherin Jane Goodall ist tot

Sie wurde 91 Jahre altLegendäre Primaten-Forscherin Jane Goodall ist tot

Marine Hitzewellen. Unsere Ozeane heizen sich immer weiter auf

Marine HitzewellenUnsere Ozeane heizen sich immer weiter auf

Meistgelesen

Russische Raketen tricksen US-Patriots aus – für die Ukraine ist das keine gute Nachricht
2026 droht dem Welthandel der Stillstand – Deutschland und die Schweiz im Fokus
Hat Coop schamlos ein Konkurrenzprodukt kopiert?
Sturm und Regen ziehen über die Schweiz – Tief «Amy» nimmt Kurs auf Europa
Ab welcher Temperatur es sich wirklich lohnt, die Heizung einzuschalten