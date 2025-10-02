Ab welcher Temperatur es sich wirklich lohnt, die Heizung einzuschalten

Die Heizung sollte man nicht zu früh und nicht zu spät einschalten. Sina Schuldt/dpa

Richtig heizen schützt vor Schimmel, senkt Kosten und hält die Wohnung angenehm warm. Mit ein paar Grundregeln bleibst du effizient – ohne zu frieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es gibt keine fixe gesetzliche Heizperiode – entscheidend ist, dass Wohnräume etwa 20–22 °C erreichen.

Früh starten in schlecht gedämmten Häusern, später in modernen Gebäuden; Räume nicht auskühlen lassen.

Gleichmässig heizen, kurz stosslüften, Thermostate korrekt einstellen und Heizkörper entlüften – so sparst du am meisten. Mehr anzeigen

Nicht am Kalender orientieren

Viele Mietverträge geben typischerweise den Zeitraum von Oktober bis April als Heizperiode an – das heisst aber nicht, dass du erst dann heizen darfst. Entscheidend ist, ob in deinen Wohnräumen angenehme Temperaturen von 20 bis 22 Grad erreicht werden.

Fällt die Raumtemperatur über mehrere Tage spürbar darunter, solltest du heizen – auch wenn laut Kalender noch «Sommer» wäre. Das frühzeitige Einschalten schützt vor Auskühlen und beugt Feuchtigkeitsproblemen vor. So vermeidest du, dass Mauern oder Möbel durch Kälte Feuchtigkeit anziehen.

Dämmung bestimmt den Start

Ob du früh oder spät heizt, hängt stark von der Dämmqualität deines Hauses ab. In einem unsanierten Altbau kann Wärme schnell entweichen – da ist ein früher Heizstart sinnvoll, oft schon bei 15–17 °C Aussenluft. In modernen, gut gedämmten Gebäuden kannst du ruhiger abwarten – dort genügen häufig erst 12–15 °C.

Entscheidend ist: Die Innenwände und Möbel sollten nicht stark auskühlen, denn das bindet Energie beim Wiederaufheizen. Wer ohnehin sanieren kann, tut gut daran, zuerst die Gebäudehülle zu optimieren.

Gleichmässig statt Takten

Ständiges Ein- und Ausschalten der Heizung («Takten») führt zu Ineffizienz und erhöhtem Energieverbrauch. Besser ist eine moderate, konstante Temperatur, die nur bei Abwesenheit oder nachts leicht abgesenkt wird. So vermeidest du Temperaturstösse, in denen das System Energie verschwendet, um gegenzusteuern.

Bei längerer Abwesenheit oder in der Nacht lässt sich die Temperatur um 1–2 °C senken – sofern der Abfall kontrolliert erfolgt. Achte nur darauf, dass die Räume nicht zu stark auskühlen, damit Heizaufwand und Feuchtigkeitsrisiko gering bleiben.

Stosslüften statt kippen

Richtig lüften lohnt sich. (Symbolbild) -/dpa

Fenster dauerhaft kippen klingt bequem, aber bringt kaum Luftaustausch – statt frischer Luft kühlen vor allem Wände und Fenster aus. Besser: 3–4× pro Tag für 5–10 Minuten alle Fenster weit öffnen, um schnell die verbrauchte Luft rauszuschaffen.

Beim Lüften sollten Thermostatventile möglichst geschlossen sein, um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden. Auch bei nebligem oder feuchtem Wetter lohnt sich Lüften, denn erwärmte Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung hilft zusätzlich, Energie zu sparen.

Thermostate und Heizkurve richtig einstellen

Viele drehen das Thermostat auf Anschlag – in der Hoffnung, es werde schneller warm. Das bringt aber nichts: Die Einstellung bestimmt nur, wann der Heizkörper schliesst, nicht wie schnell er Wärme liefert.

Wer die Heizkurve (Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Aussentemperatur) sauber einstellt, sorgt für eine gleichmässige Wärmeverteilung und vermeidet Überheizen. Zu hohe Raumtemperaturen schlagen sich zuerst bei der Energieabrechnung nieder – bereits 1 °C mehr kann rund 6 Prozent Mehrverbrauch bedeuten.

Smarte Thermostate helfen oft, automatisch zwischen Heizphasen zu unterscheiden.

Heizkörper freihalten und entlüften

Wenn Heizkörper von Möbeln, Vorhängen oder Wäsche verdeckt sind, kann die Wärme nicht ins Zimmer strömen – sie verpufft oder wandert Richtung Wand. Stelle sicher, dass rund um den Heizkörper mindestens 5–10 cm Luftfreiheit bleiben. Luftblasen im Heizkörper verlangsamen die Wärmeverteilung: Gluckert es, wirst du es merken – dann entlüfte.

Ein unregelmässig warmes Profil deutet auf Luft oder fehlenden Druck hin. Zudem lohnt sich gelegentlich ein Blick auf die Heizungsrohre: ungedämmte Leitungen verlieren oft Wärme, besonders in kalten Fluren oder Kellern.

Feuchte im Blick behalten

Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen; kühle Oberflächen hingegen begünstigen Kondensation und Schimmelbildung. Liegt die relative Luftfeuchtigkeit über 60 Prozent, steigt das Risiko deutlich.

Deshalb ist ein Hygrometer nützlich, um objektiv zu überprüfen, ob gelüftet werden sollte – nicht nur nach Gefühl. Nach dem Duschen, Kochen oder Wäscheaufhängen solltest du sofort lüften, um die Feuchtigkeit zu entfernen. In Altbauten gelten oft niedrigere Grenzwerte wegen stärkerer Kältebrücken.

Kleine Bauteile, grosse Wirkung

Fenster- und Türdichtungen verschleissen mit der Zeit und verursachen oft unnötige Wärmeverluste. Für wenige Franken lassen sie sich oft erneuern – und das bringt schon spürbare Einsparungen. Rollläden oder Vorhänge nachts zuziehen hilft, die Wärme im Raum zu halten, insbesondere bei Fenstern mit höherem Wärmeverlust.

Auch hinter Heizkörpern an kalten Aussenwänden lohnt sich eine dünne Reflexionsplatte, um Wärme zurück in den Raum zu strahlen. Smarte Heizungssteuerungen, beispielsweise Thermostate mit Zeitprogrammen oder Fenstersensoren, übernehmen diese Optimierung automatisch.

Ferien- und Sommermodus nutzen

Wenn du im Sommer eh nur Warmwasser brauchst, kann die Heizung in den reinen Warmwasserbetrieb umgestellt werden – ein Strom- und Brennstoffhebel. Bei längerer Abwesenheit, zum Beispiel Ferien, ist ein Ferienmodus, der die Temperatur stark absenkt, oft sinnvoller als komplettes Abschalten.

So verhinderst du ein zu starkes Auskühlen, was beim Wiedereinschalten viel Energie fressen würde. Moderne Anlagen und smarte Steuerungen bieten komfortable Automatikfunktionen. Und: Auch während der Übergangszeit lohnt sich ein reduzierter Betrieb statt Dauerbetrieb.