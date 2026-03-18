  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tier Abhängen mit dem Kumpel: Bullenhaie haben eine soziale Ader

SDA

18.3.2026 - 06:14

Bullenhaie suchen nicht nur Beute, sondern auch soziale Beziehungen - sie wählen offenbar gezielt aus, mit wem sie durchs Meer schwimmen. (Archivbild)
Bullenhaie suchen nicht nur Beute, sondern auch soziale Beziehungen - sie wählen offenbar gezielt aus, mit wem sie durchs Meer schwimmen. (Archivbild)
Keystone

Keine absoluten Einzelgänger, sondern Meereslebewesen mit Freunden? Eine Studie liefert Belege dafür, dass das Sozialleben von Bullenhaien deutlich komplexer ist als bisher angenommen.

Keystone-SDA

18.03.2026, 06:14

Wie Wissenschaftler der Universitäten Exeter und Lancaster im Fachjournal «Animal Behavior"berichten, haben Bullenhaie soziale Präferenzen und suchen sich aktiv aus, mit wem sie durch die Weiten der Meere schwimmen.

«Als Menschen pflegen wir vielfältige soziale Beziehungen – von flüchtigen Bekanntschaften bis hin zu unseren besten Freunden, aber wir meiden auch aktiv bestimmte Menschen – und diese Bullenhaie tun ähnliche Dinge», erklärte Studienleiterin Natasha Marosi. Für die Studie, die im «Shark Reef Marine Reserve» in Fidschi durchgeführt wurde, untersuchten die Forscher 184 Tiere über einen Zeitraum von sechs Jahren. Das «Shark Reef Marine Reserve» ist ein Schutzgebiet, in dem sich laut Marosi das ganze Jahr über viele Haie tummeln.

Abhängen lieber mit Weibchen

Der Studie zufolge häufen sich seit einigen Jahren die Hinweise, dass die Meeresbewohner eine soziale Ader haben. Um dieser Vermutung nachzugehen, ging das Team auf Hunderte Tauchgänge und analysierte nach Alter kategorisiert das Verhalten der Bullenhaie. Dabei ging es den Experten vor allem um Muster sozialer Interaktionen: Erfasst wurde etwa paralleles Schwimmen und ein spezifisches soziales Schwimmverhalten, bei dem ein Tier ein anderes aktiv anführt und das zweite folgt (Führen-Folgen).

Die Forschenden schliessen aus ihren Daten, dass Bullenhaie tendenziell bevorzugt mit Artgenossen abhängen, die ähnlich gross sind. Erkenntnisse gab es auch in Bezug auf das Geschlecht: Männchen haben im Schnitt mehr soziale Kontakte als Weibchen. Beide Geschlechter bevorzugen die Interaktion mit Weibchen. Soziale Bindungen sind der Auswertung zufolge besonders unter erwachsenen Bullenhaien mittleren Alters weit verbreitet, während junge und alte Tiere im Allgemeinen zurückhaltender und weniger sozial vernetzt sind.

Haiarten profitieren von sozialen Beziehungen

«Wir fangen gerade erst an, das Sozialleben vieler Haiarten wirklich zu verstehen», sagte Darren Croft von der Universität Exeter. Haie profitierten wahrscheinlich von sozialem Zusammenleben. «Dazu gehören beispielsweise das Erlernen neuer Fähigkeiten, die Suche nach Nahrung und nach potenziellen Partnern, während Konfrontationen vermieden werden».

Meistgelesen

Darum ist die Schweizer Autobranche gerade ziemlich am Wanken
SP-Nationalrat Ueli Schmezer tadelt Rösti: «Missachtung des Abstimmungsresultats»
Videoüberwachung zeigt offenbar schwerwiegende Fehler zu Beginn des Brandes

Videos aus dem Ressort

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.

06.01.2026

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.

28.11.2025

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.

01.12.2023

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Teilchenphysik. Forschungsteam entdeckt in Genf ein neues Teilchen

TeilchenphysikForschungsteam entdeckt in Genf ein neues Teilchen

Ausstellung. Mit der Kamelienschau in Locarno beginnt der Frühling

AusstellungMit der Kamelienschau in Locarno beginnt der Frühling

Gesundheit. Erstmals Dengue-Virus bei Mücke nördlich der Alpen nachgewiesen

GesundheitErstmals Dengue-Virus bei Mücke nördlich der Alpen nachgewiesen