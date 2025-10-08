Achtung, Falle – was du im Auto besser nicht tun solltest

Kommt es zu einem Unfall, prüft die Versicherung, ob du fahrlässig gehandelt hast – und kann Leistungen kürzen. Idealerweise trägst du flache, feste Schuhe, die guten Halt bieten.
Tipp: Feste, flache Schuhe tragen, die Halt geben. Wer lieber barfuss fährt, sollte zumindest Ersatzschuhe im Auto haben – sie sind bei einer Polizeikontrolle zwar kein Muss, aber ein starkes Argument für deine Sorgfalt.
Telefonieren mit Freisprechanlage
Das Handy darfst du im Auto nur benutzen, wenn du es nicht in die Hand nimmst. Gespräche über eine integrierte Freisprechanlage sind erlaubt – solange du jederzeit Herr oder Frau über dein Fahrzeug bleibst.
Auch das Antippen eines Knopfs am Lenkrad ist unbedenklich. Sobald du aber auf dem Display tippst oder dein Handy aufnimmst, begehst du einen Verstoss.
Erlaubt ist auch das ganz kurze Entsperren per Face-ID oder Fingerprint, wenn du sofort wieder beide Hände am Steuer hast. Alles andere, vom Scrollen bis zum WhatsApp-Schreiben, gilt als grobe Verkehrsregelverletzung.
Ein Sandwich oder Coffee-to-go sind kein Problem, solange du das Auto sicher führst. Doch sobald du dich ablenken lässt, kann es teuer werden: Wer beim Essen über die Mittellinie gerät oder mit der Kaffeetasse in der Hand einen Unfall verursacht, zahlt schnell doppelt – Busse plus gekürzte Versicherungsleistung.
Auch Schminken, Rasieren oder Haare kämmen zählen zu den häufigsten Ablenkungen. Laut BFU ist Unaufmerksamkeit für rund 30 Prozent aller Unfälle verantwortlich – meist durch Multitasking am Steuer.
Rauchen am Steuer
Im Privatauto ist Rauchen in der Schweiz grundsätzlich erlaubt. Es gibt kein landesweites Verbot, auch nicht, wenn Kinder mitfahren. Anders in mehreren europäischen Ländern: Dort drohen Bussen, sobald Minderjährige mit im Auto sitzen. Planst du Ferienfahrten, checke die Regeln des Ziellands – die Unterschiede sind gross.
Auch ohne Passagiere gilt: Wenn die Zigarette deine Sicht einschränkt oder du Glut im Fussraum suchst, kann das als unaufmerksames Fahren geahndet werden. Der sichere Weg: Zündung aus, Zigarette an – nie umgekehrt.
Im Auto schlafen
Wer im Auto übernachten möchte, darf das grundsätzlich tun, solange er Parkregeln und Ruhezeiten beachtet. Es gibt jedoch keine einheitliche Regelung: Einige Gemeinden erlauben eine Nacht auf Parkplätzen, andere verbieten das Schlafen im Fahrzeug vollständig. In Schutz- und Naturgebieten ist es in der Regel untersagt.
Zudem darf der Motor beim Schlafen nicht laufen. Wer ihn zur Heizung oder Klimatisierung eingeschaltet lässt, riskiert eine Busse wegen unnötigen Motorbetriebs. Ideal ist ein öffentlicher Parkplatz ohne Campingverbot und ohne sichtbare «Wildcamping»-Anzeichen.
Damit soll vor allem nächtlicher Lärm durch sogenanntes «Sound-Posing» eingedämmt werden. Wer beim Warten im Auto die Musik zu laut aufdreht, kann ebenfalls belangt werden, wenn dadurch Einsatzfahrzeuge nicht mehr gehört werden. Rücksicht ist hier nicht nur eine Stilfrage, sondern inzwischen Pflicht.
Autopilot ist kein Freipass
Seit März 2025 ist in der Schweiz erstmals ein sogenannter Autobahnpilot erlaubt. Fahrzeuge mit behördlich genehmigtem System dürfen auf Autobahnen automatisiert fahren, solange der Mensch sofort eingreifen kann. Die Hände dürfen also kurz vom Lenkrad genommen werden, doch die Verantwortung bleibt beim Fahrer oder bei der Fahrerin.
Wer dagegen ein nicht zugelassenes System nutzt oder sich vom Computer zu sehr ablenken lässt, macht sich strafbar. Auch mit modernster Technik gilt: Du bist jederzeit für dein Fahrzeug verantwortlich – rechtlich wie versicherungstechnisch.