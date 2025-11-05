EhrungAlain Berset wird Ehrendoktor der Universität Freiburg
SDA
5.11.2025 - 10:14
Alt Bundesrat Alain Berset wird die Ehrendoktorwürde der Universität Freiburg verliehen. Die Zeremonie findet am 15. November in Anwesenheit von Bundesrat Guy Parmelin statt.
Keystone-SDA
05.11.2025, 10:14
SDA
Der heutige Generalsekretär des Europarates, Berset, wird die Ehrendoktorwürde der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Fakultät erhalten, wie die Universität Freiburg (Unifr) am Mittwoch mitteilte. Berset wird für seine engen Verbindungen zu den Naturwissenschaften und der Medizin als Gesundheitsminister während der Covid-19-Pandemie ausgezeichnet.
Der Freiburger trat für eine «solide und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Politik und Forschung ein», was die Fakultät begrüsse, hiess es weiter. Die Fakultät hob dabei auch seine Rolle als Vermittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft hervor, durch die «er den Dialog gestärkt und die evidenzbasierte Entscheidungsfindung gefördert hat».
Die Bedeutung des heute 53-jährigen Bürgers von Belfaux FR als hochrangige politische Persönlichkeit verkörpere «in besonders bemerkenswerter Weise die europäische und internationale Ausrichtung der Unifr».
5 Enteisungsmethoden im Test: Vereiste Autoscheiben kratzen uns nicht, diese Mittel aber schon
Im Internet zirkulieren diverse Videos, wie du am besten deine Windschutzscheibe beim Auto enteisen kannst. Nicht jeder Tipp ist unbedenklich. blue News klärt auf und testet.
23.01.2025
Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See
Ferien auf einem Kreuzfahrtschiff? Schon gemacht oder träumst du noch davon? Im 2025 werden 20 neue Kreuzfahrtschiffe in See stechen. Im Video kannst du erste Eindrücke von den acht wichtigsten erhalten.
29.11.2024
Biberbau in Laufen-Uhwiesen ZH: Das Katz-und-Maus-Spiel hat ein Ende
Der Biber in Laufen-Uhwiesen sorgte bei der Gemeinde für schlaflose Nächte. Durch den Damm, kommt es zur Gefahr, dass die anliegenden Gebäude überschwemmt werden. Jetzt gibt es eine Lösung.
15.11.2024
5 Enteisungsmethoden im Test: Vereiste Autoscheiben kratzen uns nicht, diese Mittel aber schon
Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See
Biberbau in Laufen-Uhwiesen ZH: Das Katz-und-Maus-Spiel hat ein Ende