Grösste Korallenbleiche aller Zeiten – Alarmstufe Rot am Riff – Das Great Barrier Reef ist in Gefahr Das Great Barrier Reef verliert seine Farben – und sein Leben. Eine beispiellose Hitzewelle hat 2024 weltweit Korallenriffe geschädigt. Auch Australiens Naturwunder trifft es so hart wie nie zuvor. 06.08.2025

Das Great Barrier Reef verliert seine Farben – und sein Leben. Eine beispiellose Hitzewelle hat 2024 weltweit Korallenriffe geschädigt. Auch Australiens Naturwunder trifft es so hart wie nie zuvor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine globale Meeres-Hitzewelle führte 2024 zur schwersten Korallenbleiche am Great Barrier Reef.

In manchen Regionen gingen bis zu 30 Prozent der lebenden Korallen verloren – der grösste Rückgang seit 39 Jahren.

Die Bleiche begann 2023 in der Karibik und zeigt: Der Klimawandel bedroht Korallenriffe weltweit. Mehr anzeigen

Das Great Barrier Reef – eines der faszinierendsten Naturwunder der Erde – steht unter massivem Druck. Eine globale Meeres-Hitzewelle hat 2024 weltweit Korallenriffe geschädigt. Auch Australiens Riff wurde von einer der schwersten Korallenbleichen aller Zeiten getroffen. In manchen Regionen gingen bis zu 30 Prozent der lebenden Korallen verloren – ein dramatischer Rückschlag nach Jahren der Erholung.

Historischer Rückgang nach Rekordhitze

Ausgelöst wurde das Massensterben durch extreme Wassertemperaturen, die ihren Ursprung in der Karibik hatten und im Februar und März 2024 das Great Barrier Reef erreichten. Die Folgen: Korallen verlieren ihre Farbe, kämpfen ums Überleben – und sterben.

Es ist der grösste Rückgang der Korallenbedeckung seit Beginn der wissenschaftlichen Messungen vor 39 Jahren.

Die aktuellsten Bilder und eine Einschätzung der Lage zeigt dir blue News im Video.

