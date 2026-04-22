Alle schauen auf Wal Timmy – doch wie geht es seinen Artgenossen?

Strandbesucher untersuchen einen toten, 17,7 Meter langen Finnwal, der an einem Strand im Osten von Long Island angespült wurde. KEYSTONE (Archivbild)

Beim Wirbel um den Timmy oder auch Hope genannten Buckelwal vor Poel gerät leicht aus dem Blick, wie es den Giganten der Meere insgesamt geht. Der Mensch spielt dabei eine entscheidende Rolle.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein gestrandeter Buckelwal bewegt die Öffentlichkeit und rückt ein Einzelschicksal ins Zentrum.

Die Aufmerksamkeit überdeckt die generelle Lage vieler Wale weltweit.

Der Mensch verursacht die meisten Probleme und dezimierte Bestände durch frühere Jagd massiv. Mehr anzeigen

Selten, wahrscheinlich noch nie hat das Schicksal eines einzelnen Wals die Öffentlichkeit so sehr in Atem gehalten wie im Fall des wochenlang vor Poel gestrandetes Buckelwals. Bei allem Wirbel um das oft Timmy oder auch Hope genannte Tier gerät vielfach aus dem Blick, wie es allgemein um Wale steht – mit dem Menschen als klarem Hauptverursacher ihrer Probleme.

Denn Grosswale wurden lange zu kommerziellen Zwecken gejagt und dadurch stark dezimiert, bis dies in den 80er Jahren verboten wurde.

Wieso weiss man so wenig darüber, wie viele Wale es genau gibt?

Der Meeresbiologe Boris Culik, früher beim Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, erklärt, Wale würden üblicherweise von Schiffen oder Flugzeugen aus gezählt. «Man sieht nur einen kleinen Teil und rechnet das dann hoch. Entsprechend gross ist die Grauzone.» Es sei daher sehr schwierig nachzuweisen, ob sich Wal-Populationen tatsächlich erholen. Zwar gebe es keinen Walfang mehr, aber dafür mehr Überfischung.

Bianca König von der Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) erklärt: «Wichtig ist zu verstehen, dass es bei der Beurteilung nicht auf die Art insgesamt ankommt, sondern vielmehr auf einzelne Populationen.» So sei etwa der Finnwal per se nicht bedroht, einzelne Populationen aber schon, beispielsweise in den Gewässern vor Island oder Japan, wo noch immer Wale gejagt werden.

Was sagen seriöse Schätzungen?

Einen groben Überblick bieten die Zahlen der International Whaling Commission (IWC), die für die verschiedenen Arten für ihre einzelnen Verbreitungsgebiete Schätzungen abgibt:

Für Buckelwale hält die IWC für die meisten Regionen im Nordatlantik eine positive Tendenz fest. Allerdings sei unklar, ob dies auf ein Wachstum der Populationen zurückzuführen ist oder darauf, dass sich die Bestände verlagern.

Die Zahl der Finnwale im Nordatlantik – zwischen dem Osten Grönlands und den Faröer-Inseln – erholte sich den Schätzungen zufolge deutlich: Ende der 80er Jahre soll es in der Region nur noch rund 14.800 Wale gegeben haben, 2015 dann rund 40.800.

Bei den Grönlandwalen zeigt sich ein gemischtes Bild: Während die Population in einigen Regionen wuchs, ging sie im Nordatlantik eher zurück.

Was bedroht die Wale – abgesehen von vereinzelter Jagd?

«Hauptbedrohung sind steigende Meerestemperaturen durch die Klimakrise, die sehr viel mit dem Ökosystem Meer machen», erklärt Expertin König. Dadurch änderten sich Lebensräume und Tiere müssten ihr Verhalten anpassen, was sie teils schwächer und anfälliger für Krankheiten oder andere Probleme mache. So nähmen Buckelwale in kälterem Wasser Nahrung auf und wechselten zur Paarung in wärmere Gewässer. Narwale in der Arktis hätten quasi integrierte Landkarten und orientierten sich sehr an der Form der Eisschilde. Wenn diese abschmelzen, gerieten die Tiere teils in Sackgassen oder machten Umwege, dabei verbrauchten sie mehr Energie.

In Chile entsteht ein neues 87'500 Hektaren grosses Meeresschutzgebiet namens Tic-Toc, welches das Überleben des Blauwals sicherstellen soll. KEYSTONE/David Fleetham (Archivbild)

Abgesehen davon mache Müll den Tieren zu schaffen, so die Expertin. «Wale und Delfine können nicht gut unterscheiden, was Nahrung und was Müll ist.» Wenn neben Fischen auch Plastik in ihr Maul und später in ihren Magen gelange, verstopfe der Magen und die Tiere «verhungern bei lebendigem Leib». Hinzu kämen Geisternetze und andere entsorgte Fischereiausrüstung. Daneben seien Kollisionen mit Schiffen ein Risikofaktor, vor allem für Walmütter und ihre Jungtiere, die eher nahe der Oberfläche schwimmen.

Stranden Wale wegen dieser Faktoren häufiger?

König betont, dass es vor allem die menschengemachten Faktoren sind, die dazu führen, dass Wale stranden. Walforscher Culk sagt, bei anwachsenden Populationen sei zu erwarten, dass öfter Irrgäste in Nord- oder Ostsee landen. Es sei nicht jeder Wal todgeweiht, der sich verirre. Es gebe es viele Fälle, bei denen Wale selbstständig wieder ins offene Meer zurückkehrten.

In anderen Ländern kämen Strandungen deutlich häufiger vor als in Deutschland – dort gebe es klare Strukturen und professionelle Teams für solche Fälle. Aus dem aktuellen Fall könne man in Deutschland fürs nächste Mal lernen.

Was haben Menschen früher bei Wal-Strandungen gemacht?

Der Tierarzt Jan Herrmann, der sich seit Jahrzehnten mit Meeressäugern beschäftigt und einen Blog dazu betreibt, erklärt: «Wal-Strandungen waren schon immer ein Ereignis für Menschen: je grösser der Wal, desto grösser das Ereignis.» Die Tiere seien gezielt genutzt worden. Das Fett des Wals sei weiterverarbeitet worden, um daraus Öl zu gewinnen. Um den Verzehr des Fleisches sei es eher nebenher gegangen, womöglich, weil es sehr dunkel sei und streng rieche.

Auch heute wird in einigen Ländern noch Walfang betrieben, darunter Island und Japan. KEYSTONE (Archivbild)

Eine Strandung sei früher ein Wirtschaftsfaktor gewesen, so der Wal-Experte. Auf Infoblättern sei mitunter darüber informiert worden, welcher Gewinn aus der Nutzung erzielt wurde. Wenn Tiere sich der Küste näherten, seien sie teils gejagt worden. «Da wurden keine Versuche gemacht, sie zu retten.»

Was würde Walen helfen?

«Um eine globale Erholung der Wal-Populationen einzuleiten, braucht es eine flächendeckende «Renaturierung» der Ozeane. Es müssen dringend effektive Meeresschutzgebiete geschaffen werden, die auch kontrolliert und gemanagt werden, ähnlich wie Naturreservate an Land», erklärt Expertin König. Zudem müsste die Fischerei besser reguliert und die Verschmutzung der Meere durch Plastik und Chemikalien eingedämmt werden.