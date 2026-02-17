  1. Privatkunden
Gefahr in den Bergen Alles, was du über Lawinen wissen musst

Philipp Dahm

17.2.2026

Lawinenkegel auf dem Simplonpass.
Lawinenkegel auf dem Simplonpass.
Commons/Hp.Baumeler

Jahr für Jahr lösen Lawinen in der Schweiz Dutzende Bergnotfälle aus. Hier die drei wichtigsten Fragen zur weissen Gefahr – inklusive Antworten.

Redaktion blue News

17.02.2026, 14:56

17.02.2026, 15:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Dieser Artikel beantwortet drei Fragen zum Thema Lawinen.
  • Welche Faktoren beeinflussen eine Lawine?
  • Welche Lawinentypen gibt es?
  • Welcher Lawinentyp ist am gefährlichsten?
Mehr anzeigen

Wie entsteht eine Lawine?

Wie viel Neuschnee fällt in welchem Zeitraum auf welchen Boden und sammelt sich dort an? Das sind laut dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung – grob zusammengefasst – die wichtigen Faktoren für das Entstehen einer Lawine. Grundsätzlich entsteht eine Lawine, wenn Schneemassen an einem Hang die Haftung am Untergrund verlieren und abrutschen, meist ausgelöst durch Neuschnee, Wind, Erwärmung oder Zusatzlast. Temperatur und Beschaffenheit des Bodens unter der Schneedecke sind ebenso mitentscheidend.

Für alle, die es genauer wissen wollen: Sogenannte Schneeverwehungen können den kritischen Punkt verschärfen, der zu einer Lawine führt. Denn der Triebschnee – erkennbar an der durch Wind gewellten Oberfläche – haftet nur schlecht am bestehenden Untergrund und kann daher leicht ins Rutschen kommen.

Die frische Triebschneeansammlung lässt sich an der gewellten Schneeoberfläche erkennen (Windrichtung von links).
Die frische Triebschneeansammlung lässt sich an der gewellten Schneeoberfläche erkennen (Windrichtung von links).
Commons/Svickova

Bei Hängen, die gegen Norden ausgerichtet sind, verlangsamt sich die stabilisierende Schneeverdichtung wegen der geringen Sonneneinstrahlung. Dadurch bleiben Gefahrenstellen länger bestehen. Später im Winter werden dagegen Südhänge gefährlich, da hier mehr Wärme sogenannte Nassschneelawinen begünstigt.

Lawinenkegel auf dem Simplonpass.
Lawinenkegel auf dem Simplonpass.
Commons/Hp.Baumeler

Damit sich eine Lawine bildet, muss ein Hang nicht unbedingt steil sein. Schneebretter können auch im flachen Gelände ins Rutschen geraten. 30 Grad Hangneigung und zum Teil weniger reichen dafür aus.

Bei Lockerschneelawinen mit trockenem Schnee liegt dieser Wert am Auslösepunkt in der Regel über 40. Bei Neigungen jenseits der 50 Grad treten die gefährlichen Schneebrettlawinen nur selten auf.

Welche Lawinentypen gibt es?

Lockerschneelawinen entsehen in Steillagen und treten eher spontan und punktuell begrenzt auf. Ähnlich wie bei einer Kugel, die zu Tal rollt, ziehen sie beim Abgang weiteren Schnee an und wachsen. Diese Lawinen bergen ein begrenztes Gefahrenpotential, da sie eher klein und langsam sind.

Das Bild einer Lockerschneelawine.
Das Bild einer Lockerschneelawine.
WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung SLF

Für Wintersportler richtig gefährlich sind dagegen Schneebrettlawinen. Hier bewegt sich eine ganze Schneetafel mit hohem Tempo und hoher Masse am Stück talwärts. Diese Lawine entsteht, wenn sich im Schnee mehrere verschiedene Schichten übereinander stapeln.

Durch Neuschnee können immer mehr der schon schwachen Bindungen der Eiskristalle brechen. Der Effekt breitet sich kaskadenartig aus, grosse Stücke brechen heraus. Auf den gebrochenen Platten rutschen dann die daraufliegenden Schneelagen ins Tal.

So sieht eine Schneebrettlawine aus.
So sieht eine Schneebrettlawine aus.
WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung SLF

Nassschneelawinen entstehen spontan, vor allem bei starker Erwärmung. Eindringendes Schmelzwasser zerstört die Bindungen zwischen den Eiskristallen. 

Nassschneelawine in Gotschnawang GR.
Nassschneelawine in Gotschnawang GR.
Benjamin Zweifel, SLF

Gleitschneelawinen reissen wie ein Schneebrett über eine längere Strecke ab. Im Unterschied dazu rutscht hier die gesamte Schneedecke am Stück ab.

Hier die Gleitschneelawine.
Hier die Gleitschneelawine.
WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung SLF

Ein weiterer Typ sind Staublawinen, in denen sich Schnee und Luft zu einer gewaltigen Wolke mischen. Sie können eine hohe Zerstörungskraft haben und mit 300 km/h ins Tal donnern.

Spektakuläre Staublawine.
Spektakuläre Staublawine.
WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung SLF

Welcher Lawinentyp ist am gefährlichsten?

Schneebrettlawinen sind laut dem WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung die gefährlichsten: Sie sind demnach für über 90 Prozent der Lawinenopfer verantwortlich. «Sie erreichen schnell eine hohe Geschwindigkeit. Wer eine Schneebrettlawine auslöst, steht oft mittendrin und wird häufig erfasst», so die Begründung. Denn eine Schneebrettlawine wird meist durch Wintersportler ausgelöst, wenn sie eine schwache Schicht in der Schneedecke durch ihr Gewicht zum Einsturz bringen.

Wetter-Ticker. Video zeigt gigantische Lawine bei Täsch VS – Bahnverkehr unterbrochen

Wetter-TickerVideo zeigt gigantische Lawine bei Täsch VS – Bahnverkehr unterbrochen

