So siehst du das Himmelsspektakel Jetzt taucht die Erde den Mond in ihren Schatten

SDA

7.9.2025 - 09:01

Ob der Blutmond heute so schön erscheinen wird wie im Januar 2019 steht in den Sternen. (Archivbild)
Keystone
Keystone

Am Himmel gibt es am Sonntag ein besonderes Spektakel: Eine Mondfinsternis. Das Ereignis beginnt schon, bevor der Mond überhaupt aufgegangen ist. Was wird man davon sehen? Und wie oft kommt es zu einem solchen Ereignis? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Keystone-SDA

07.09.2025, 09:01

07.09.2025, 20:32

Um welche Zeit findet die Mondfinsternis genau statt?

Die Mondfinsternis erreicht ihren Höhepunkt um 20.11 Uhr. Schon vor dem Mondaufgang ist die Finsternis aber in vollem Gange: Bei seinem Aufgang – zwischen 19.46 Uhr in Chur und 19.59 Uhr in Genf – ist der Mond bereits vollständig verfinstert.

Um 20.52 Uhr erreichen dann die ersten Sonnenstrahlen wieder den Rand der Mondoberfläche. Kurz vor 22 Uhr verlässt der Mond den Kernschatten der Erde endgültig.

Wie kann man sie beobachten?

Im Gegensatz zu einer Sonnenfinsternis ist für die Beobachtung keine besondere Schutzbrille oder technische Ausrüstung notwendig. Das Schauspiel kann gefahrlos mit blossem Auge verfolgt werden.

Um die Mondfinsternis zu beobachten, braucht man allerdings freie Sicht zum Mond. Dieser geht im Osten auf. Es empfiehlt sich also, einen Standort mit ungestörtem Blick auf den östlichen Horizont zu wählen.

Voraussetzung ist ausserdem gutes Wetter – bei starker Bewölkung wird von der Mondfinsternis nicht viel sichtbar sein.

Was sieht man überhaupt?

Während der totalen Phase erscheint der Mond nicht einfach schwarz, sondern leuchtet in rötlichen bis kupferfarbenen Tönen. Als «Blutmond» wird dieses Phänomen bezeichnet. Diese Färbung entsteht, weil das Sonnenlicht von der Erdatmosphäre gebrochen wird und vor allem die langwelligen roten Strahlen den Weg bis zum Mond finden. Je nach Staub- und Wolkengehalt in der Erdatmosphäre kann der Mond heller orange oder tief dunkelrot wirken.

Wie entsteht eine Mondfinsternis?

Während eine Sonnenfinsternis nur bei Neumond entstehen kann, muss es für eine Mondfinsternis Vollmond sein. Dann schiebt sich die Erde zwischen den Mond und die Sonne. Wenn sich die drei Himmelskörper genau auf einer Linie befinden, gerät der Mond in den Schatten der Erde und wird dadurch verdunkelt.

Warum gibt es nicht jeden Monat eine Mondfinsternis?

Zwar zieht die Erde jeden Monat zwischen der Sonne und dem Mond hindurch, allerdings sind Erde, Mond und Sonne dabei meist nicht genau auf einer Linie – die Sonne scheint also in der Regel über oder unter der Erde zum Mond hindurch. Das liegt daran, dass die Mondbahn zur Erdbahn um fünf Grad geneigt ist.

Wie häufig ist eine Mondfinsternis?

Insgesamt sind solche Ereignisse gar nicht so selten. Weltweit gibt es jedes Jahr mindestens zwei und höchstens fünf Mondfinsternisse. Das theoretische Maximum von fünf Finsternissen in einem Jahr gibt es allerdings im 21. Jahrhundert nie.

Nur rund jede dritte Mondfinsternis ist ausserdem eine totale Finsternis. Die nächste totale Mondfinsternis, die von der Schweiz aus sichtbar sein könnte, findet erst am 31. Dezember 2028 wieder statt.

Jetzt taucht die Erde den Mond in ihren Schatten
Trump ist da – Secret-Service-Chaos vor dem Stadion verzögert Spielstart
Die Perimenopause betrifft jede Frau – und doch weiss kaum jemand davon
Erstes «Bauer, ledig, sucht»-Ehepaar: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»
Erstes «Bauer, ledig, sucht»-Ehepaar: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

DJ-Pult statt Laufsteg: Supermodel Naomi Campbell gibt ihr Debüt als DJane

07.09.2025

DJ-Pult statt Laufsteg: Supermodel Naomi Campbell gibt ihr Debüt als DJane

DJ-Pult statt Laufsteg: Topmodel Naomi Campbell gibt in München ihr Debüt als DJane. Dort tritt sie beim «Ye Summer Closing» auf, einem Elektro-Festival in einer Baugrube im Norden der Stadt.

07.09.2025

Am helllichten Tag: Bade-Gäste staunen – hier laden Schmuggler plötzlich Drogen ab

05.09.2025

Am helllichten Tag: Bade-Gäste staunen – hier laden Schmuggler plötzlich Drogen ab

An einem Strand von Málaga spielt sich mitten am Tag eine Szene ab, die kaum noch jemanden überrascht: Vor den Augen von Badegästen wird offen eine Drogenladung angelandet – und niemand greift ein.

05.09.2025

Influencer-Paar gibt Ehe-Tipps: Glas nicht abgespült – Ehefrau stellt Rechnung an Ehemann

05.09.2025

Influencer-Paar gibt Ehe-Tipps: Glas nicht abgespült – Ehefrau stellt Rechnung an Ehemann

Von 30 bis zu 600 Dollar kann eine Rechnung an ihren Ehemann DJ im Monat kosten. Jess, die Ehefrau von DJ, stellt mit diesem Video eine Methode für ein harmonisches Eheleben vor.

05.09.2025

DJ-Pult statt Laufsteg: Supermodel Naomi Campbell gibt ihr Debüt als DJane

DJ-Pult statt Laufsteg: Supermodel Naomi Campbell gibt ihr Debüt als DJane

Am helllichten Tag: Bade-Gäste staunen – hier laden Schmuggler plötzlich Drogen ab

Am helllichten Tag: Bade-Gäste staunen – hier laden Schmuggler plötzlich Drogen ab

Influencer-Paar gibt Ehe-Tipps: Glas nicht abgespült – Ehefrau stellt Rechnung an Ehemann

Influencer-Paar gibt Ehe-Tipps: Glas nicht abgespült – Ehefrau stellt Rechnung an Ehemann

Forscher rätseln. Toter Hai mit riesiger Bisswunde am Stadtstrand auf Mallorca

Forscher rätselnToter Hai mit riesiger Bisswunde am Stadtstrand auf Mallorca

Kurioser Vorfall. Dank einer Fliege fällt der Golfball doch noch ins Loch

Kurioser VorfallDank einer Fliege fällt der Golfball doch noch ins Loch

Tessin. Polizei nimmt nach Schüssen zwei Personen fest

TessinPolizei nimmt nach Schüssen zwei Personen fest