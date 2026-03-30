Ein See-Elefant mit einem Sensor. Beim Tauchen liefert er wertvolle Daten. Bild: Don Costa / Universität Gotenburg

Ab 2015 schrumpfte die Fläche des antarktischen Meereises überraschend stark. Eine Studie der Universität Göteborg zeigt nun, dass dieser Einbruch über Jahre vorbereitet wurde – gestützt auf Daten unter anderem von See-Elefanten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das antarktische Meereis nahm bis 2015 zu, brach dann jedoch innerhalb von zwei Jahren drastisch von einem Rekordhoch auf ein Rekordtief ein.

Ursache ist laut einer neuen Studie eine über Jahre geschwächte kalte Wasserschicht, wodurch gespeicherte Wärme durch starke Winde 2015 an die Oberfläche gelangte und das Eis schnell schmelzen liess.

Mithilfe von Sensoren an See-Elefanten konnten die Forscher*innen Daten an bislang schwer erreichbaren Orten sammeln. Mehr anzeigen

Das Meereis in der Antarktis war lange die Ausnahme: Anders als in vielen anderen Regionen der Welt nahm seine Fläche zunächst zu. Jedenfalls bis zum Jahr 2015. Dann fiel sie innerhalb von zwei Jahren plötzlich von einem Rekordhoch auf ein Rekordminimum. Wieso das passiert ist, haben Forscher*innen der Universität Göteborg in einer kürzlich publizierten Studie im Fachjournal «Nature Climate Change» untersucht.

Laut der Studie kam der starke Rückgang nicht aus dem Nichts, sondern wurde über Jahre vorbereitet. Zwischen 2005 und 2015 wurde eine kalte Wasserschicht im Ozean immer dünner, während wärmeres Tiefenwasser näher an die Oberfläche aufstieg. Diese Schicht wirkte wie eine Barriere, die verhindert, dass Wärme nach oben gelangt und das Eis schmilzt.

See-Elefanten lieferten wertvolle Daten

Als dann 2015 ungewöhnlich starke Winde auftraten, wurde das Wasser durchmischt und die gespeicherte Wärme gelangte an die Oberfläche. Dadurch schmolz das Meereis rasch. Seitdem bleibt es auf niedrigem Niveau, weil die stabilisierende Schichtung im Ozean geschwächt ist und weiterhin mehr Wärme nach oben gelangen kann.

Für ihre Studie nutzten die Forscher*innen auch Daten von Meeressäugern, unter anderem See-Elefanten. Diese wurden mit Sensoren ausgestattet, die beim Tauchen Temperatur und Salzgehalt messen. So lieferten die Tiere Daten aus schwer zugänglichen, eisbedeckten Regionen, wo Messgeräte sonst kaum hinkommen.

Die Erkenntnisse sind wertvoll, weil sie Prozesse sichtbar machen, die in bisherigen Klimamodellen fehlen oder nur unzureichend berücksichtigt sind – und damit helfen, zukünftige Entwicklungen des antarktischen Meereises genauer vorherzusagen.

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