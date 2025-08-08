Der Astronaut James Lovell schrieb 1970 Raumfahrtgeschichte. Archivbild: IMAGO/UIG

Hätten James Lovell und seine Nasa-Kollegen bei der der Apollo-13-Mission 1970 weniger umsichtig reagiert, so hätte sein Leben bereits vor mehr als 50 Jahren enden können. Die Erfahrung im Weltraum gab dem US-Astronauten die Gelassenheit, sich von Krisen nicht erschüttern zu lassen.

DPA, tpfi dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der US-Astronaut James Lovell, Kommandant der legendären Apollo-13-Mission, ist tot.

Lovell wurde 97 Jahre alt.

Er kommandierte die Crew der «Apollo 13», bei deren Mond-Mission 1970 ein Sauerstofftank explodierte. Mehr anzeigen

Der US-Astronaut James Lovell, Kommandant der legendären Apollo-13-Mission, ist tot. Er starb am Donnerstag in Lake Forest im Bundesstaat Illinois, wie die Nasa am Freitag mitteilte. Lovell wurde 97 Jahre alt. «Jims Charakter und unerschütterlicher Mut halfen unserer Nation, den Mond zu erreichen, und verwandelten eine potenzielle Tragödie in einen Erfolg, aus dem wir enorm viel gelernt haben», hiess es in der Mitteilung der US-Raumfahrtbehörde zum Tod einer ihrer prägenden Figuren. «Wir trauern um ihn, feiern aber gleichzeitig seine Leistungen.»

Insgesamt nahm Lovell an vier Raumflügen teil: Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 und Apollo 13. Mit Apollo 8 umkreiste er 1968 erstmals zusammen mit seinen Kollegen Frank Borman und William Anders den Mond. Auch wenn keine Landung erfolgte, positionierte das Team die USA im Wettstreit um die Erkundung des Weltraums vor der Sowjetunion und lieferte das erste Bild der Erde aus dem All.

Überlebenskampf im All

International berühmt wurde Lovell jedoch vor allem als Kommandant der Apollo-13-Mission im Jahr 1970. Eigentlich hatte Lovell als fünfter Mensch in der Geschichte den Mond betreten sollen, jedoch musste die Landung nach der Explosion eines Sauerstofftanks im Servicemodul des Raumschiffs abgebrochen werden – und für die drei Astronauten begann ein Überlebenskampf im All. Lovell und seinen Kollegen gelang es, in der Mondlandefähre zur Erde zurückzukehren.

«Ich möchte, dass sich die meisten Leute daran erinnern, dass es in gewisser Weise ein grosser Erfolg war», sagte Lovell 1994 in einem Interview. «Nicht, dass wir etwas erreicht hätten, aber es war ein Erfolg, da wir die Fähigkeiten des NASA-Personals unter Beweis gestellt haben.»

«Krisen machen mir keine Sorgen mehr»

Dem Tod von der Schippe gesprungen zu sein, habe Auswirkungen auf ihn gehabt, berichtete Lovell im Jahr 1999 einem Nasa-Historiker. «Krisen machen mir keine Sorgen mehr», erklärte er. Wann immer er ein Problem habe, sage er sich, dass er bereits 1970 hätte sterben können. «Ich bin immer noch hier. Ich atme noch.»

Bis Mitte der 1970er Jahre hielt Lovell den Rekord für den längsten Aufenthalt im Weltraum: 715 Stunden, vier Minuten und 57 Sekunden.