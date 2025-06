In Lima wurde eine Mumie bei Bauarbeiten entdeckt. Bild: AP

Eine etwa 1000 Jahre alte Mumie ist in der peruanischen Hauptstadt Lima entdeckt worden. Die Mumie ist in sitzender Position aufgefunden worden und hat noch dunkelbraunes Haar.

DPA, tcar dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Peru wurde eine etwa 1000 Jahre alte Mumie entdeckt.

Arbeiter hatten Gräben ausgehoben und die Mumie kaum einen halben Meter unter der Oberfläche entdeckt.

Die Mumie wurde sitzend aufgefunden und hat noch dunkelbraunes Haar. Mehr anzeigen

Arbeiter eines Versorgungsunternehmens haben in der peruanischen Hauptstadt Lima eine etwa 1000 Jahre alte Mumie freigelegt. Die Arbeiter hatten Gräben ausgehoben, um das Netz von Erdgasleitungen in der Hauptstadt zu erweitern, und die Mumie kaum einen halben Meter unter der Oberfläche entdeckt.

Diese sei vergangene Woche in sitzender Position aufgefunden worden und habe noch dunkelbraunes Haar, sagte José Aliaga, ein Archäologe des Versorgungsunternehmens Cálidda. «Wir haben Überreste und Hinweise darauf gefunden, dass es sich um eine vorspanische Bestattung handeln könnte», sagte Aliaga weiter.

Der Direktor des archäologischen Überwachungsplans des Grossraums Lima in Cálidda, Jesús Bahamonde, sagte, die Mumie könnte zu einer Gesellschaft von Fischern der Chancay-Kultur gehört haben, die zwischen 1000 und 1470 n. Chr. blühte – möglicherweise sogar noch vor der Zeit des Inkareichs.

Obwohl die ehemaligen Felder in dem Bezirk von Lima bereits in den vergangenen Jahrzehnten in Arbeiterviertel umgewandelt wurden, blieb die Mumie bisher unbemerkt. «An der peruanischen Küste, auch in Lima, findet man häufig archäologische Überreste, vor allem Grabbeigaben», sagte Pieter Van Dalen, der Dekan des College of Archaeologists of Peru. Manchmal seien darunter auch mumifizierte Personen. Diese seien an der peruanischen Küste in der Regel auf natürliche Weise mumifiziert worden, in Wüstengebieten, wo die Sommerhitze die Haut ausgetrocknet habe.

Bei anderen Ausgrabungen wurde festgestellt, dass die Toten aus kulturellen Gründen mumifiziert wurden und in der Regel in sitzender Position gefunden werden, wobei die Hände das Gesicht bedecken, wie Van Dalen weiter erklärte.