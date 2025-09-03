  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Archäologie Archäologen finden Überreste einer römischen Brücke bei Aegerten BE

SDA

3.9.2025 - 10:05

Die Eichenpfähle wurden mit einem Bagger aus dem Sediment gezogen.
Die Eichenpfähle wurden mit einem Bagger aus dem Sediment gezogen.
Keystone

Archäologinnen und Archäologen haben auf einer Baustelle in Aegerten BE Überreste einer 2000 Jahre alten Römerbrücke entdeckt. Mehr als 300 Eichenpfähle, die sich im Grundwasser erhalten haben, kamen während den Bauarbeiten zutage.

Keystone-SDA

03.09.2025, 10:05

Die Mitarbeitenden des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern entnahmen Proben aus den Pfählen und untersuchen sie im Labor, wie der Kanton am Mittwoch mitteilte.

Im ehemaligen Flussbett fanden die Archäologinnen und Archäologen zudem zahlreiche Gegenstände, die von der Brücke in den Fluss geworfen wurden oder verloren gingen. Darunter befinden sich Schuhnägel, Äxte, ein Dreizack zum Fischfang, Schlüssel und Münzen. Die Funde könnten wertvolle Einblicke in den Alltag der Römerzeit liefern, so der Kanton.

Besonders bemerkenswert sei ein gut erhaltener grosser Hobel aus Holz und Eisen, der sich dank der Lagerung im sauerstoffarmen Feuchtboden ausnahmsweise erhalten habe.

Ab 40 vor Christus

Jahrringuntersuchungen zeigten, dass die Brückenjoche immer wieder repariert oder neu erbaut wurden. Nach derzeitigem Stand der Messungen wurde die früheste Konstruktion in der Zeit um 40 vor Christus erbaut, kurz nach der römischen Eroberung des keltischen Helvetiens. Die jüngsten Teile stammen von 369 nach Christus. Die Brücke wurde also mehr als 400 Jahre lang genutzt.

Die Brücke stand vor den Toren der Kleinstadt Petinesca beim heutigen Studen BE, einem wichtigen Kreuzungspunkt von Wasserwegen und Landstrassen. Die neu entdeckte Brücke überquerte die Zihl und war Teil der römischen Juratransversale, die damals wichtige Städte miteinander verband.

Meistgelesen

Trump meldet sich mit kurioser Pressekonferenz zurück – die 5 wichtigsten Punkte
Fabian Rieder: «Ich war Opfer des Systems, ich wurde gezwungen»
Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an

Videos aus dem Ressort

Riesen-Oktopus geht viral – Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Riesen-Oktopus geht viral – Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Ein Riesen-Oktopus umarmt eine Taucherkamera – und das Netz ist begeistert. Doch hinter der scheinbaren Kuschelei steckt mehr, als man denkt. Im blue News-Video erfährst du, warum der Krake so anhänglich ist.

01.09.2025

Titanic-Wrack vor 40 Jahren wiederentdeckt – Neue 3D-Scans zeigen die letzten Stunden des legendären Luxusdampfers

Titanic-Wrack vor 40 Jahren wiederentdeckt – Neue 3D-Scans zeigen die letzten Stunden des legendären Luxusdampfers

Vor 40 Jahren wurde das Wrack der Titanic entdeckt – jetzt gibt ein 3D-Modell exklusive Einblicke. Die Aufnahmen zeigen jeden Winkel des Luxusdampfers und seine dramatischen Untergangsspuren.

01.09.2025

Forscher rätseln über Ursache – Diese Fische können beim Essen bizarre Halluzinationen auslösen

Forscher rätseln über Ursache – Diese Fische können beim Essen bizarre Halluzinationen auslösen

Halluzinogene kennt man aus Pilzen, Kräutern oder Kakteen. Aber auch manche Fische haben es faustdick hinter den Kiemen. Sie können beim Verzehr LSD-ähnliche Trips auslösen. Das sind die Hintergründe.

29.08.2025

Riesen-Oktopus geht viral – Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Riesen-Oktopus geht viral – Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Titanic-Wrack vor 40 Jahren wiederentdeckt – Neue 3D-Scans zeigen die letzten Stunden des legendären Luxusdampfers

Titanic-Wrack vor 40 Jahren wiederentdeckt – Neue 3D-Scans zeigen die letzten Stunden des legendären Luxusdampfers

Forscher rätseln über Ursache – Diese Fische können beim Essen bizarre Halluzinationen auslösen

Forscher rätseln über Ursache – Diese Fische können beim Essen bizarre Halluzinationen auslösen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Forscher machen kuriose Entdeckung. James-Webb-Teleskop findet 300 Objekte im Weltraum, die es gar nicht geben dürfte

Forscher machen kuriose EntdeckungJames-Webb-Teleskop findet 300 Objekte im Weltraum, die es gar nicht geben dürfte

US-Studie warnt. Wer nahe eines Golfplatzes wohnt, hat ein höheres Parkinson-Risiko

US-Studie warntWer nahe eines Golfplatzes wohnt, hat ein höheres Parkinson-Risiko

Riesen-Oktopus geht viral. Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Riesen-Oktopus geht viralEr küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter