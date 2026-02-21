Die Beine des Wasserläufers sind mit feinen, wasserabweisenden Haaren bedeckt, sodass sie die Oberflächenspannung des Wassers ausnutzen und sich darauf fortbewegen können. KEYSTONE/Frank Rumpenhorst

Sie laufen übers Wasser, als wäre es fester Boden – und das schon seit Millionen Jahren. Ihre Artenvielfalt entstand deutlich früher als bislang angenommen, zeigt eine Studie. Doch Umweltprobleme setzen den uralten Insekten zunehmend zu.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wasserläufer gleiten schon seit der Zeit der Dinosaurier über Seen und Flüsse.

Eine neue Studie zeigt, wie früh sich ihr Stammbaum verzweigte − viel früher als Forschende bisher dachten.

Heute ist ihre uralte Erfolgsgeschichte bedroht, weil Gewässer verschwinden und Umweltbelastungen zunehmen. Mehr anzeigen

Die Artenvielfalt der Wasserläufer entwickelte sich deutlich früher als bisher angenommen: Schon in der Kreidezeit, vor rund 100 Millionen Jahren, liefen zahlreiche Arten dieser Insekten über die Wasseroberfläche von Seen, Flüssen oder Meeren. Das zeigt eine neue internationale Studie, in der Forschende mithilfe umfangreicher molekulargenetischer Analysen den Stammbaum der Insektenfamilie rekonstruierten. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal «Systematic Entomology» veröffentlicht.

Weltweit sind rund 800 Arten bekannt. Ihre erstaunliche Fähigkeit, über Wasser zu laufen, verdanken sie einer feinen Fettschicht auf Haaren an ihren Beinen und Körper sowie der Oberflächenspannung des Wassers. Während tropische Arten oft farbenreich und unterschiedlich geformt sind, sehen sich europäische Wasserläufer sehr ähnlich, unterscheiden sich aber deutlich in ihren Lebensräumen.

Für die bislang umfassendste genetische Untersuchung analysierte das Forschungsteam Genome von Arten aus allen Unterfamilien und nutzte dafür auch historische Museumsexemplare. So konnten die Forschenden zeigen, dass sich viele Entwicklungslinien früher aufspalteten als bisher angenommen – teilweise bis zu 50 Millionen Jahre früher. Klimatische Veränderungen, hohe Meeresspiegel und starke tektonische Aktivität könnten diese rasche Evolution begünstigt haben.

Heute stehen mehrere Wasserläufer-Arten unter Druck. Lebensraumverlust, Trockenheit und Schadstoffe in Gewässern bedrohen ihre Bestände. In Österreich gelten bereits mehrere Arten als gefährdet oder potenziell gefährdet, wie die aktuelle Rote Liste zeigt.