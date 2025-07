Asteroid YR4 könnte Mond treffen – mit Folgen für die Erde

Der Asteroid 2024 YR4 könnte auf dem Mond einschlagen. Bild: sda (Symbolbild)

Neuste Daten haben ergeben, dass der Asteroid 2024 YR4 im Jahr 2032 auf dem Mond einschlagen könnte. Der Aufprall könnte auch Folgen für die Erde haben.

Der Asteroid 2024 YR4 hat schon Ende vergangenen Jahres für mächtig Aufregung gesorgt: Als der Himmelskörper am 27. Dezember 2024 von einem chilenischen Observatorium registriert worden war, galt er mit einer Einschlagswahrscheinlichkeit von über drei Prozent als reale Bedrohung für die Erde.

Ende Februar 2025 folgte schliesslich die Entwarnung: Wissenschaftler des Nasa Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) korrigierten das Risiko nach neuen Berechnungen erheblich nach unten.

Die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags auf unserem Planeten liegt inzwischen nur noch bei 0,001 Prozent. Stattdessen rückt unser Mond allerdings mehr und mehr in den Fokus …

Das würde bei einem Einschlag auf dem Mond passieren

Denn während sich die Erde wohl nicht in der Gefahrenzone zu befinden scheint, könnte unser treuer Begleiter im Weltall weniger Glück haben. Die US-Raumfahrtagentur Nasa beziffert die Wahrscheinlichkeit eines Aufpralls des Asteroiden 2024 YR4 auf dem Mond neusten Forschungsergebnissen zufolge auf 4,3 Prozent. Am 22. Dezember 2032 könnte es demnach so weit sein.

Der Einsatz des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) habe die neusten Daten möglich gemacht, welche die Unsicherheiten bei der Flugbahnbestimmung laut Nasa um rund 20 Prozent reduziert haben sollen – ein enorm hoher Wert für astronomische Prognosen.

Aber was würde passieren, wenn der Asteroid tatsächlich mit dem Mond kollidiert?

Laut der Nasa könnte dann auch plötzlich wieder unser Planet von den Folgen betroffen sein. Denn sollte der Asteroid mit einem Durchmesser von rund 60 Metern und einer Geschwindigkeit von etwa 13 Kilometern pro Sekunde einschlagen, würde er nicht nur einen Krater mit etwa einem Kilometer Durchmesser auf dem Mond hinterlassen. Er könnte auch bis zu 100 Millionen Kilogramm Masse ins All schleudern.

Diese Teilchen stellen für die Erde zwar keine direkte Gefahr dar, könnten aber Satelliten in unserer Umlaufbahn erheblich beschädigen. Die Forscher gehen davon aus, dass ein Teil des Materials dann als sichtbare Meteore in die Erdatmosphäre eintreten könnte. Das heisst: Es würde Sternschnuppen regnen.