Riesiger Asteroid riss Schluchten in die Rückseite des Mondes

Der Mond zeugt von einer planetaren Katastrophe. Patrick Pleul/dpa (Archivbild)

Ein Himmelskörper mit einem Durchmesser von 25 Kilometern schlug mit enormer Wucht auf dem Mond ein und hinterliess Spuren, die bis heute sichtbar sind. Für die Nasa ist der Ort des Einschlags eine gute Nachricht.

AP/toko dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Einschlag eines riesigen Himmelskörpers vor Milliarden von Jahren hat zwei gewaltige Schluchten auf der erdabgewandten Seite des Mondes hinterlassen, wie Forscher herausfanden.

Das Weltraumgestein überflog den Untersuchungen zufolge den Südpol des Mondes, bevor es einschlug. Dabei entstanden ein riesiges Becken und ein Strom von Felsbrocken, die mit grosser Geschwindigkeit auf dem Mond einschlugen.

Die Trümmer gruben in nur zehn Minuten zwei Schluchten von der Grösse des Grand Canyons im US-Staat Arizona in den Untergrund.

Die der Erde zugewandte Seite des Mondes blieb vom Einschlag unberührt. Dort lassen sich deshalb ältere Gesteinsbrocken im Originalzustand finden. Mehr anzeigen

Ein Asteroideneinschlag hat vor Milliarden Jahren zwei gewaltige Schluchten auf der erdabgewandten Seite des Mondes hinterlassen. Zu dieser Erkenntnis gelangten amerikanische und britische Forschende, die Fotos und Daten der Nasa-Mondsonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) analysierten.

Sie kartierten das Einschlagsgebiet und berechneten den Weg der Trümmer, die diese Canyons vor rund 3,8 Milliarden Jahren verursachten. Die Ergebnisse ihrer Arbeit veröffentlichten sie im Magazin «Nature Communications», die am Dienstag erschien.

«Sehr dramatischer geologischer Prozess»

«Dies war ein sehr heftiger, ein sehr dramatischer geologischer Prozess», sagte der Hauptautor David Kring vom Lunar and Planetary Institute in Houston. Das Weltraumgestein überflog den Untersuchungen zufolge den Südpol des Mondes, bevor es einschlug. Dabei entstanden ein riesiges Becken und ein Strom von Felsbrocken, die mit einer Geschwindigkeit von fast einem Kilometer pro Sekunde auf dem Mond einschlugen. Die Trümmer gruben in nur zehn Minuten zwei Schluchten von der Grösse des Grand Canyons im US-Staat Arizona in den Untergrund.

Kring und sein Team schätzen, dass der Asteroid einen Durchmesser von 25 Kilometern hatte. Die Energie, die benötigt wurde, um die beiden Canyons zu erzeugen, war wohl mehr als 130 Mal so gross wie der derzeitige Bestand an Atomwaffen weltweit. Der grösste Teil der ausgeworfenen Trümmer wurde weg vom Südpol des Mondes geschleudert, wie Kring erläuterte.

Gute Nachricht für die Nasa

Das ist eine gute Nachricht für Wissenschaftler und die US-Weltraumbehörde Nasa, die Astronauten am Südpol auf der der Erde zugewandten Seite des Mondes landen lassen will. Die blieb vom Einschlag unberührt, und dort lassen sich deshalb ältere Gesteinsbrocken im Originalzustand finden. Diese älteren Gesteine können dazu beitragen, nicht nur die Ursprünge des Mondes, sondern auch die der Erde zu erhellen.

Kring sagte, es sei unklar, ob die beiden Canyons permanent im Schatten liegen wie einige der Krater am Südpol des Mondes. «Das ist etwas, das wir auf jeden Fall noch einmal untersuchen werden», sagte er. In den ständig beschatteten Gebieten des Mondes werden grössere Mengen Eis vermutet, das von künftigen Mondbesuchern in Raketentreibstoff und Trinkwasser umgewandelt werden könnte.

Das «Artemis»-Programm der Nasa, das Nachfolgeprogramm von «Apollo», soll noch in diesem Jahrzehnt Astronauten auf den Mond bringen. Der Plan sieht vor, im nächsten Jahr Astronauten um den Mond zu schicken und etwa ein Jahr später zum ersten Mal seit den «Apollo»-Missionen wieder Menschen auf dem Mond landen zu lassen.