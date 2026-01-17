  1. Privatkunden
Top-Räuber war Spätzünder T-Rex brauchte Jahrzehnte, um gross zu werden

dpa

17.1.2026 - 21:38

Ungefähr 15 bis 20 Jahre dauert es, bis ein Mensch ausgewachsen ist - beim gigantischen Tyrannosaurus rex waren es wohl zwei Jahrzehnte mehr.

Bild: Christophe Gateau/dpa

Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Bei jedem Schritt eines T-Rex bebte der Boden – zumindest, wenn er ausgewachsen war. Bis dahin dauerte es aber wohl erstaunlich lange. Auch das wiederum hatte seine Vorteile.

,

DPA, Redaktion blue News

17.01.2026, 21:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Tyrannosaurus rex brauchte wohl bis zu 40 Jahre, um seine volle Grösse zu erreichen, zeigt einen neue Studie.
  • Demnach hat er wohl einen Grossteil seines Lebens damit verbracht, mit kleineren Raubtieren um Nahrung zu konkurrieren.
  • Bisher wurde demnach angenommen, dass ein solcher Dino in der Regel im Alter von etwa 25 Jahren aufhörte, zu wachsen.
Mehr anzeigen

Ungefähr 15 bis 20 Jahre dauert es, bis ein Mensch ausgewachsen ist – beim gigantischen Tyrannosaurus rex waren es wohl zwei Jahrzehnte mehr.

Erst mit etwa 40 sei der Jäger ausgewachsen gewesen, schliesst ein Team aus der Analyse versteinerter Beinknochen von 17 Tieren verschiedenen Alters. Einen Grossteil seines Lebens habe er wohl damit verbracht, mit kleineren Raubtieren um Nahrung zu konkurrieren.

Langsames Wachstum als Vorteil?

Zu den Spätzündern zu gehören, habe für die Art aber womöglich auch Vorteile gehabt, erläutert das Team um Holly Woodward Ballard von der Oklahoma State University in Stillwater im Fachjournal «PeerJ». Im Laufe seines Lebens hätten die Tyrannosaurier eine Vielzahl ökologischer Nischen besetzen können, was die Konkurrenz mit jeweils kleineren oder grösseren Artgenossen minderte. «Das könnte ein Faktor gewesen sein, der es ihnen ermöglichte, am Ende der Kreidezeit als Spitzenprädatoren zu dominieren», sagte Mitautor Jack Horner von der Chapman University in Orange.

Saurier-Experte klärt auf. «Haben die T-Rex wirklich so ausgesehen?»

Saurier-Experte klärt auf«Haben die T-Rex wirklich so ausgesehen?»

Bisher wurde demnach angenommen, dass ein solcher Dino in der Regel im Alter von etwa 25 Jahren aufhörte, zu wachsen. Bei diesen Analysen seien aber Knochen einbezogen gewesen, die vermutlich gar nicht von Tyrannosauriern stammten, hiess es nun. Ausgewachsen konnte ein T-Rex demnach zwölf Meter gross sein und acht Tonnen wiegen.

