Diese 7 Fehler machst du auf der Autobahn

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Einige sind richtig teuer Diese 7 Fehler machst du auf der Autobahn

Sven Ziegler

14.8.2025

Auf der Autobahn gilt es zahlreiche Regeln zu befolgen. 
Auf der Autobahn gilt es zahlreiche Regeln zu befolgen. 
KEYSTONE

Ob zu dichtes Auffahren, falsches Einspuren oder Handy am Steuer – viele Autofahrer*innen riskieren auf Schweizer Autobahnen hohe Bussen, ohne es zu merken. Diese sieben Irrtümer kosten nicht nur Geld, sondern gefährden auch die Sicherheit.

Sven Ziegler

14.08.2025, 15:18

14.08.2025, 15:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf Autobahnen gilt eine Mindestgeschwindigkeit von 80 km/h – grundlos langsames Fahren wird gebüsst.
  • Drängeln, falsches Einspuren oder blockierte Rettungsgassen können hohe Strafen und Ausweisentzug bedeuten.
  • Handy-Nutzung am Steuer ist verboten und zählt zu den Hauptunfallursachen in der Schweiz.
Mehr anzeigen

Wer zu schnell fährt, riskiert eine empfindliche Busse – das weiss jeder Autofahrerin. Doch auch andere Fehler auf der Autobahn können teuer werden. blue News zeigt die sieben häufigsten Irrtümer und wie man sie vermeidet.

Zu langsam fahren

Zu langsam fahren ist in der Schweiz verboten. 
Zu langsam fahren ist in der Schweiz verboten. 
sda

Zu schnelles Fahren wird in der Schweiz hart bestraft – das ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass auch zu langsames Fahren eine Busse nach sich ziehen kann. Auf Autobahnen gilt gemäss Signalisationsverordnung (SSV) eine Mindestgeschwindigkeit von 80 km/h. Fahrzeuge, die bauartbedingt nicht mindestens 80 fahren können, dürfen gar nicht erst auf die Autobahn. Ohne zwingenden Grund deutlich darunter zu bleiben, gilt als Verkehrsbehinderung. Laut Strassenverkehrsgesetz (SVG) darf niemand den Verkehrsfluss unnötig stören.

Wer ohne Grund zu langsam fährt, gefährdet nicht nur den Verkehrsfluss, sondern provoziert riskante Überholmanöver. Besonders heikel ist es, wenn hinter dem «Schleicher» Stau entsteht. Ein Fall zeigt die Konsequenzen: Eine Autofahrerin erhielt fast 2500 Franken Busse, weil sie auf einer 80-km/h-Strecke nur mit 43 km/h unterwegs war.

Das wurde als grob verkehrsbehindernd gewertet. Langsamfahren fällt unter einfache Verkehrsregelverletzung, bei groben Fällen drohen Anzeige oder Führerausweisentzug. Tipp: Geschwindigkeit den Umständen anpassen – bei schlechtem Wetter oder dichtem Verkehr langsamer fahren ist erlaubt, aber ohne Grund gilt: Tempo halten.

Zu geringer Abstand

Drängeln gehört zu den gefährlichsten Verhaltensweisen auf der Autobahn. Das Gesetz schreibt vor, dass stets genügend Abstand zum Vordermann gehalten werden muss. Zwar nennt das SVG keine konkreten Meter, doch Gerichte orientieren sich an Faustregeln wie «halber Tacho» oder der Zwei-Sekunden-Regel. Bei 120 km/h sind rund 60 Meter Abstand nötig – bei Nässe oder schlechter Sicht entsprechend mehr.

Wer dauerhaft weniger Abstand hält, muss mit saftigen Strafen rechnen. Unter 1,8 Sekunden Abstand wird es teuer, unter 0,6 Sekunden droht Führerausweisentzug. In Extremfällen, etwa bei nur 0,3 Sekunden, können mehrere Tausend Franken Busse und bis zu zwei Jahre Ausweisentzug verhängt werden.

Drängeln wird oft als grobe Verkehrsregelverletzung eingestuft. Deshalb: Abstand bewusst einhalten, Leitpfosten als Orientierung nutzen und sich nicht von Dränglern zu gefährlichem Auffahren verleiten lassen.

Falsches Einspuren

Das Auffahren auf die Autobahn sorgt oft für Stress. Grundregel: Der fliessende Verkehr hat Vortritt – einfach Blinker setzen und rüberziehen ist verboten. Wer einfährt, muss zügig beschleunigen und versuchen, auf das Tempo der rechten Spur zu kommen.

Küchen-Tipps. Diese 13 Fehler machst du beim Kochen

Küchen-TippsDiese 13 Fehler machst du beim Kochen

Viele machen den Fehler, zu früh einzuscheren oder am Ende der Einfahrt abrupt zu bremsen. Das ist gefährlich und kann schwere Unfälle verursachen. Der Beschleunigungsstreifen sollte vollständig genutzt werden. Ist keine Lücke frei, darf ausnahmsweise kurz auf dem Pannenstreifen weitergefahren werden – aber nur, um einen gefährlichen Stillstand zu vermeiden. Seit 2021 gilt bei Stau auch an Einfahrten das Reissverschlussprinzip: Abwechselnd einfädeln ist Pflicht, Verstösse kosten 100 Franken.

Linke Spur blockieren

Wer ohne Überholabsicht dauerhaft auf der linken Spur fährt, verstösst gegen das Rechtsfahrgebot. Dieses schreibt vor, möglichst rechts zu fahren – überholen ist die Ausnahme. Unnötiges Linksfahren kostet 60 Franken Busse.

Auch auf der mittleren Spur zu bleiben, obwohl rechts frei ist, fällt darunter. Ausnahmen gibt es bei dichtem Kolonnenverkehr oder mehreren direkt aufeinanderfolgenden Überholmanövern. Dauerhaft links fahren sorgt für Frust, provoziert Drängler und kann zu riskanten Rechtsüberholmanövern führen. Nach dem Überholen also baldmöglichst wieder rechts einordnen – das sorgt für flüssigen Verkehr und weniger Stress.

Unangepasste Fahrweise bei Stau

Stau ist eine Ausnahmesituation, in der viele Fehler passieren. Wer zu spät reagiert, riskiert Auffahrunfälle. Frühzeitig Tempo reduzieren, Warnblinker einschalten und ausreichend Abstand halten, sind hier die wichtigsten Regeln.

Schwieriger, als du denkst. Diese 9 Fehler machst du beim Wäschewaschen

Schwieriger, als du denkstDiese 9 Fehler machst du beim Wäschewaschen

Häufige Fehler sind hektische Spurwechsel oder das Missachten der Rettungsgasse. Seit einigen Jahren ist sie Pflicht: Bei zwei Spuren nach links und rechts ausweichen, bei drei Spuren die linke Spur nach links und alle anderen nach rechts. Wer sie blockiert, zahlt 100 Franken Busse. Der Pannenstreifen darf im Stau nur bei Notfällen benutzt werden – zum schnelleren Vorankommen ist er tabu.

Handy am Steuer

Am Handy sein, während man Auto fährt, ist verboten.
Am Handy sein, während man Auto fährt, ist verboten.
Melissa Erichsen/dpa

Das Smartphone während der Fahrt zu nutzen, ist verboten und extrem gefährlich. Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung kostet 100 Franken. Kommt es zu einem Unfall, drohen Führerausweisentzug, hohe Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafe.

Rund 40 Prozent aller Verkehrsunfälle in der Schweiz sind auf Ablenkung zurückzuführen, oft durch Handys. Bei 100 km/h legt man in drei Sekunden über 80 Meter im Blindflug zurück. Deshalb: Handy stumm schalten und ausser Reichweite legen, Navi vor der Fahrt einstellen und für Telefonate anhalten.

Darf man im Stau aussteigen?. Die Antwort ist klar, aber ...

Darf man im Stau aussteigen?Die Antwort ist klar, aber ...

Falsches Verhalten bei Pannen

Bei einer Panne oder einem Unfall auf der Autobahn gilt: Sicherheit zuerst. Unnötiges Halten ist verboten, bei leerem Tank gibt es 120 Franken Busse.

Fahrzeug auf den Pannenstreifen bringen, Warnblinker einschalten, alle Insassen hinter die Leitplanke bringen und Warndreieck 100 Meter hinter dem Fahrzeug aufstellen. Warnwesten sind nicht Pflicht, aber dringend empfohlen. Wer die Unfallstelle nicht absichert, riskiert Haftung bei Folgeunfällen und weitere Strafen.

Winterreifen-Challenge: 5:14 Minuten – meine Bestzeit für einen Radwechsel

Winterreifen-Challenge: 5:14 Minuten – meine Bestzeit für einen Radwechsel

Schweizer Polizist*innen unterbieten sich gerade auf Instagram in ihren Bestzeiten beim Winterradwechsel. blue News zeigt, dass es auch ganz ohne elektrische Helferlein geht. Nimmst du die Challenge an?

03.11.2023

Mehr Wissen und Technik

Medizin. Wenn die Party am Wochenende den Schlaf stört

MedizinWenn die Party am Wochenende den Schlaf stört

Bedrohung durch Wasserknappheit. Diese Länder drohen auszutrocknen

Bedrohung durch WasserknappheitDiese Länder drohen auszutrocknen

Griechenlands Feuerfalle. Darum sind Brandstifter viel gefährlicher als das Klima

Griechenlands FeuerfalleDarum sind Brandstifter viel gefährlicher als das Klima

Meistgelesen

Diese 7 Fehler machst du auf der Autobahn
Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf
Mehrere russische Flugzeuge auf dem Weg nach Kanada – ist Putin schon unterwegs?
Hat Trump die Schweiz beim F-35 schon wieder hintergangen?
Vorsicht vor diesen Trinkgeld-Fallen in deinen Ferien