Diese 7 Fehler machst du auf der Autobahn

Ob zu dichtes Auffahren, falsches Einspuren oder Handy am Steuer – viele Autofahrer*innen riskieren auf Schweizer Autobahnen hohe Bussen, ohne es zu merken. Diese sieben Irrtümer kosten nicht nur Geld, sondern gefährden auch die Sicherheit.

Wer zu schnell fährt, riskiert eine empfindliche Busse – das weiss jeder Autofahrerin. Doch auch andere Fehler auf der Autobahn können teuer werden. blue News zeigt die sieben häufigsten Irrtümer und wie man sie vermeidet.

Zu langsam fahren

Zu schnelles Fahren wird in der Schweiz hart bestraft – das ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass auch zu langsames Fahren eine Busse nach sich ziehen kann. Auf Autobahnen gilt gemäss Signalisationsverordnung (SSV) eine Mindestgeschwindigkeit von 80 km/h. Fahrzeuge, die bauartbedingt nicht mindestens 80 fahren können, dürfen gar nicht erst auf die Autobahn. Ohne zwingenden Grund deutlich darunter zu bleiben, gilt als Verkehrsbehinderung. Laut Strassenverkehrsgesetz (SVG) darf niemand den Verkehrsfluss unnötig stören.

Wer ohne Grund zu langsam fährt, gefährdet nicht nur den Verkehrsfluss, sondern provoziert riskante Überholmanöver. Besonders heikel ist es, wenn hinter dem «Schleicher» Stau entsteht. Ein Fall zeigt die Konsequenzen: Eine Autofahrerin erhielt fast 2500 Franken Busse, weil sie auf einer 80-km/h-Strecke nur mit 43 km/h unterwegs war.

Das wurde als grob verkehrsbehindernd gewertet. Langsamfahren fällt unter einfache Verkehrsregelverletzung, bei groben Fällen drohen Anzeige oder Führerausweisentzug. Tipp: Geschwindigkeit den Umständen anpassen – bei schlechtem Wetter oder dichtem Verkehr langsamer fahren ist erlaubt, aber ohne Grund gilt: Tempo halten.

Zu geringer Abstand

Drängeln gehört zu den gefährlichsten Verhaltensweisen auf der Autobahn. Das Gesetz schreibt vor, dass stets genügend Abstand zum Vordermann gehalten werden muss. Zwar nennt das SVG keine konkreten Meter, doch Gerichte orientieren sich an Faustregeln wie «halber Tacho» oder der Zwei-Sekunden-Regel. Bei 120 km/h sind rund 60 Meter Abstand nötig – bei Nässe oder schlechter Sicht entsprechend mehr.

Wer dauerhaft weniger Abstand hält, muss mit saftigen Strafen rechnen. Unter 1,8 Sekunden Abstand wird es teuer, unter 0,6 Sekunden droht Führerausweisentzug. In Extremfällen, etwa bei nur 0,3 Sekunden, können mehrere Tausend Franken Busse und bis zu zwei Jahre Ausweisentzug verhängt werden.

Drängeln wird oft als grobe Verkehrsregelverletzung eingestuft. Deshalb: Abstand bewusst einhalten, Leitpfosten als Orientierung nutzen und sich nicht von Dränglern zu gefährlichem Auffahren verleiten lassen.

Falsches Einspuren

Das Auffahren auf die Autobahn sorgt oft für Stress. Grundregel: Der fliessende Verkehr hat Vortritt – einfach Blinker setzen und rüberziehen ist verboten. Wer einfährt, muss zügig beschleunigen und versuchen, auf das Tempo der rechten Spur zu kommen.

Viele machen den Fehler, zu früh einzuscheren oder am Ende der Einfahrt abrupt zu bremsen. Das ist gefährlich und kann schwere Unfälle verursachen. Der Beschleunigungsstreifen sollte vollständig genutzt werden. Ist keine Lücke frei, darf ausnahmsweise kurz auf dem Pannenstreifen weitergefahren werden – aber nur, um einen gefährlichen Stillstand zu vermeiden. Seit 2021 gilt bei Stau auch an Einfahrten das Reissverschlussprinzip: Abwechselnd einfädeln ist Pflicht, Verstösse kosten 100 Franken.

Linke Spur blockieren

Wer ohne Überholabsicht dauerhaft auf der linken Spur fährt, verstösst gegen das Rechtsfahrgebot. Dieses schreibt vor, möglichst rechts zu fahren – überholen ist die Ausnahme. Unnötiges Linksfahren kostet 60 Franken Busse.

Auch auf der mittleren Spur zu bleiben, obwohl rechts frei ist, fällt darunter. Ausnahmen gibt es bei dichtem Kolonnenverkehr oder mehreren direkt aufeinanderfolgenden Überholmanövern. Dauerhaft links fahren sorgt für Frust, provoziert Drängler und kann zu riskanten Rechtsüberholmanövern führen. Nach dem Überholen also baldmöglichst wieder rechts einordnen – das sorgt für flüssigen Verkehr und weniger Stress.

Unangepasste Fahrweise bei Stau

Stau ist eine Ausnahmesituation, in der viele Fehler passieren. Wer zu spät reagiert, riskiert Auffahrunfälle. Frühzeitig Tempo reduzieren, Warnblinker einschalten und ausreichend Abstand halten, sind hier die wichtigsten Regeln.

Häufige Fehler sind hektische Spurwechsel oder das Missachten der Rettungsgasse. Seit einigen Jahren ist sie Pflicht: Bei zwei Spuren nach links und rechts ausweichen, bei drei Spuren die linke Spur nach links und alle anderen nach rechts. Wer sie blockiert, zahlt 100 Franken Busse. Der Pannenstreifen darf im Stau nur bei Notfällen benutzt werden – zum schnelleren Vorankommen ist er tabu.

Handy am Steuer

Das Smartphone während der Fahrt zu nutzen, ist verboten und extrem gefährlich. Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung kostet 100 Franken. Kommt es zu einem Unfall, drohen Führerausweisentzug, hohe Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafe.

Rund 40 Prozent aller Verkehrsunfälle in der Schweiz sind auf Ablenkung zurückzuführen, oft durch Handys. Bei 100 km/h legt man in drei Sekunden über 80 Meter im Blindflug zurück. Deshalb: Handy stumm schalten und ausser Reichweite legen, Navi vor der Fahrt einstellen und für Telefonate anhalten.

Falsches Verhalten bei Pannen

Bei einer Panne oder einem Unfall auf der Autobahn gilt: Sicherheit zuerst. Unnötiges Halten ist verboten, bei leerem Tank gibt es 120 Franken Busse.

Fahrzeug auf den Pannenstreifen bringen, Warnblinker einschalten, alle Insassen hinter die Leitplanke bringen und Warndreieck 100 Meter hinter dem Fahrzeug aufstellen. Warnwesten sind nicht Pflicht, aber dringend empfohlen. Wer die Unfallstelle nicht absichert, riskiert Haftung bei Folgeunfällen und weitere Strafen.