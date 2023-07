Das Feuerwerk zum Nationalfeiertag fiel in Basel etwas kürzer aus. Keystone

In Basel ist am Montagnacht am Rhein die Feier zum Vorabend des Nationalfeiertags mit einem Feuerwerk begangen worden. Dieses wurde um ein Drittel auf 16 Minuten verkürzt, was aber dem Gesamteindruck kaum einen Abstrich machte.

Bei der Feier am Rhein, die bis 01.00 Uhr des eigentlichen Nationalfeiertags dauert, waren rund 100'000 Besucherinnen und Besucher erwartet worden. Sie reihten sich beidseitig des Rheins in zahlreichen Festrestaurants auf und füllten drei Rheinbrücken. Alle warteten auf den Höhepunkt mit dem Feuerwerk ab 23.00 Uhr.

Zuvor fanden unter anderem ein Schlagruderwettbewerb des Wasserfahrvereins «Fischer-Club Basel» und die traditionellen Vorführungen des Feuerlöschbootes statt. Zudem standen auf verschiedenen Plätzen der Innenstadt Auftritte von Jodelchören, Alphornformationen und Unterhaltungsorchestern auf dem Programm.

Die Bundesfeier am Rhein arbeitete laut den Organisatoren mit einem Budget von 180'000 Franken.

Wie die Basler Kantonspolizei mitteilte, war das private Abbrennen von Feuerwerk am 31. Juli und am 1. August neu nur noch von 18.00 bis 01.00 Uhr erlaubt. Im Umkreis von 200 Metern zu Spitälern und Tierparks ist es gänzlich verboten. Auskünfte, wie konsequent diese Einschränkung eingehalten worden war, waren vor Ort keine zu erhalten.

dosp, sda