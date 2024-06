Eine Trägerrakete mit der Mondsonde "Chang'e-6" hob am 3. Mai vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab. (Archivbild) Keystone

Das Aufstiegsmodul der chinesischen Sonde «Chang'e-6» ist nach Angaben von Staatsmedien erfolgreich von der Mondoberfläche abgehoben. Es habe Proben von der Rückseite des Mondes bei sich, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag.

Die Nachrichtenagentur berief sich auf die Nationale Raumfahrtbehörde Chinas. «Chang'e-6» war nach Angaben von Xinhua am Sonntag auf der Rückseite des Mondes gelandet.

Die Sonde sollte als erstes Raumfahrzeug der Geschichte Gesteinsproben von der erdabgewandten Seite des Mondes einsammeln und zur Erde bringen.

China hatte seine weitere Mission zur Erkundung der Rückseite des Mondes Anfang Mai gestartet. Eine Trägerrakete mit der Mondsonde «Chang'e-6» hob am 3. Mai vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab. Das Land will auch in der Raumfahrt eine Grossmacht werden und investiert unter der Führung von Staatschef Xi Jinping Milliarden in sein Raumfahrtprogramm.

