Berner Forscher lösen das Rätsel des roten Marsstaubs

Die Wissenschaft kennt schon lange den Grund für die rote Farbe des Mars. Doch ein neues Forschungsergebnis liefert nun weitere Erkenntnisse über die Vergangenheit des Planeten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Forschende entdecken ein neues Eisenmineral auf dem Mars, das sich nur in Gegenwart von kaltem Wasser bildet: Ferrihydrit.

Das Team der Universität Bern identifizierte das Material als Ursache für den roten Marsstaub – der Planet rostete.

Das bedeutet aber auch, dass flüssiges Wasser in der Vergangenheit des Planeten weiter verbreitet gewesen sein könnte als bisher angenommen. Mehr anzeigen

Selbst mit blossem Auge betrachtet, erscheint der Mars am Nachthimmel zuweilen rötlich. Die Erklärung der Wissenschaft: Irgendwann in der Vergangenheit ist der Planet gerostet. Genauer gesagt reagierte das Eisen, das sich im Marsgestein befindet, einst mit Wasser und ist dabei oxidiert. Dieser Prozess ähnelt der Rostbildung auf der Erde.

Im Laufe der Zeit zerfiel das Eisenoxid in feinen Staub, der sich über die gesamte Marsoberfläche verteilte und dem Planeten sein charakteristisches Aussehen verlieh. Dies ist der Wissenschaft bereits bekannt.

Doch nun stellte sich heraus, dass es offenbar verschiedene Arten von Eisenoxid auf dem Planeten gibt, und ihre genaue Zusammensetzung könnte entscheidende Hinweise auf die Vergangenheit des Wassers auf dem Mars liefern.

Wasser weiter verbreitet als angenommen

Bisher nahm die Wissenschaft an, dass das Eisenoxid auf dem Mars hauptsächlich aus Hämatit besteht – einem Mineral, das sich unter trockenen Oberflächenbedingungen bildet und über Milliarden Jahre mit der Marsatmosphäre reagierte. Neue Daten deuten jedoch darauf hin, dass es sich stattdessen um Ferrihydrit handeln könnte. Dieses Mineral entsteht in der Gegenwart von kaltem Wasser, was darauf hindeutet, dass es sich gebildet hat, als der Mars noch Wasser an seiner Oberfläche besass.

Die Entdeckung hat Auswirkungen auf die Frage, ob es jemals Leben auf dem Mars gab. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Bern (Unibe) identifizierte das Eisenmineral Ferrihydrit als Ursache für den roten Marsstaub, wie eine am Dienstag in der Fachzeitschrift «Nature Communications» veröffentlichte Studie zeigt.

«Das Ergebnis zeigt, dass der Mars rostete, als es auf dem Planeten reichlich flüssiges Wasser gab», erklärte Erstautor Adomas Valantinas von der Unibe. Dies deute darauf hin, dass flüssiges Wasser in der Vergangenheit des Planeten weiter verbreitet gewesen sein könnte als bisher angenommen. «Das ist eine wesentliche Voraussetzung für Leben», so Valantinas.

