Blütenreiche Birken deuten auf eine starke Heuschnupfensaison hin. Keystone (Symbolbild)

Allergikern steht möglicherweise ein hartes Jahr bevor. Denn vielerorts tragen Birken viele Blüten, was auf eine starke Heuschnupfensaison hindeutet.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In weiten Teilen der Schweiz sind derzeit besonders blütenreiche Birken zu beobachten.

Laut dem Allergiezentrum Schweiz «Aha!» ist das ein Zeichen für eine anstehende starke Heuschnupfensaison.

Betroffenen rät das Allergiezentrum, frühzeitig mit der empfohlenen Behandlung zu beginnen. Mehr anzeigen

Vielerorts in der Schweiz sind derzeit besonders blütenreiche Birken zu beobachten. Dies ist Zeichen für eine starke Heuschnupfensaison, wie das Allergiezentrum Schweiz Aha! am Mittwoch mitteilte.

Bei Temperaturen ab etwa 12 bis 15 Grad Celsius setze die Birke ihre stark allergenen Pollen frei, heisst es. Birkenpollen gehören zu den stärksten Auslösern von Heuschnupfen. Auch Eschenpollen sind bereits in der Luft.

Pollensaisons immer früher und intensiver

Über mehrere Jahrzehnte zeige sich in der Schweiz ein Trend zu früheren und teils intensiveren Pollensaisons. Ein Papier der Akademie der Wissenschaften Schweiz bestätige diese Entwicklung. Pollensaisons begännen tendenziell früher, und die Belastung durch Baumpollen habe in den letzten 30 Jahren zugenommen, geht daraus hervor.

Betroffenen rät Allergiezentrum Schweiz, frühzeitig mit der empfohlenen Behandlung zu beginnen. Bei anhaltenden oder starken Beschwerden sei eine ärztliche Abklärung sinnvoll.