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Raumfahrt Bezos-Rakete setzt Satellit in falscher Umlaufbahn ab

SDA

20.4.2026 - 01:43

Bereits zum dritten Mal startete die leistungsstarke Schwerlastrakete «New Glenn» von Amazon-Gründer Jeff Bezos. (Archivbild)
Bereits zum dritten Mal startete die leistungsstarke Schwerlastrakete «New Glenn» von Amazon-Gründer Jeff Bezos. (Archivbild)
Keystone

Die leistungsstarke Schwerlastrakete «New Glenn» des Weltraumunternehmens Blue Origin hat bei ihrem dritten Start einen Satelliten in der falschen Umlaufbahn abgesetzt. Die genauen Hintergründe seien vorerst noch unklar, teilte Blue Origin mit.

Keystone-SDA

20.04.2026, 01:43

«Wir untersuchen das derzeit und werden ein Update geben, wenn wir detailliertere Informationen haben», teilte das Unternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos mit.

Die «New Glenn» war zuvor planmässig vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet – und das erstmals mit einer zuvor bereits verwendeten Raketenstufe. Diese Raketenstufe landete nach dem Start auch diesmal wieder auf einer Plattform im Atlantik. Der Satellit namens «Blue Bird 7» sei dann allerdings in einer zu niedrigen Umlaufbahn abgesetzt worden, wie auch der Hersteller AST SpaceMobile bestätigte.

Die «New Glenn»-Rakete hatte es beim Erstflug im Januar 2025 direkt ins All geschafft. Beim zweiten Flug rund zehn Monate später hatte die Rakete zwei Mars-Orbiter der US-Raumfahrtbehörde Nasa ins All gebracht. In Zukunft will Blue Origin mit der «New Glenn»-Rakete dem Unternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk Konkurrenz machen, das aktuell die kommerzielle Raumfahrt dominiert.

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