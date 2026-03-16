Natur Biber sind laut Studie wertvoll für die Artenvielfalt

SDA

16.3.2026 - 10:01

Als "Ökosystemingenieur“ ist der Biber laut einem Bericht des Bafu ein Förderer der Artenvielfalt.
As "Ökosystemingenieur" ist der Biber laut einem Bericht des Bafu ein Förderer der Artenvielfalt.
Keystone

Wo Biber leben, ist das für Mensch und Natur von Vorteil. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, die am Montag von einem vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) beauftragten Beratungsbüro veröffentlicht worden ist.

Keystone-SDA

16.03.2026, 10:01

Der Biber erhöht die Anzahl der Pflanzenarten, ermöglicht durch seine Dämme die Speicherung von Kohlenstoff und reinigt das Wasser. Er ist «ein wichtiger Verbündeter für die Biodiversität», sagt Cécile Auberson, wissenschaftliche Koordinatorin der nationalen Biberberatungsstelle und Mitautorin des neuen Berichts, zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

In 16 untersuchten Gebieten hat sich laut der Studie dank der Präsenz von Bibern die Zahl der Tier- und Pflanzenarten um das 2,6-Fache und die Anzahl der Lebewesen um das 5,9-Fache erhöht.

Mit den Daten hoffen die Forscher, den kantonalen und eidgenössischen Behörden stichhaltige Argumente zu liefern, um die Akzeptanz dieser Nagetiere zu fördern.

Meistgelesen

Grosse Wut gegen Bundesrätin Baume-Schneider wegen Krankenkassen-Reform
In der gefährlichsten Meerenge der Welt macht ein Grieche das grosse Geschäft
Goldie Hawn (80) stiehlt allen die Show

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tageslänge nimmt zu. Deshalb macht der Klimawandel die Erde langsamer

Tageslänge nimmt zuDeshalb macht der Klimawandel die Erde langsamer

Durchbruch im Labor. Forschende finden möglichen «Schalter» gegen das FSME-Virus

Durchbruch im LaborForschende finden möglichen «Schalter» gegen das FSME-Virus

Preise steigen stark an. Totale Sonnenfinsternis sorgt für Ansturm auf Hotels in Spanien

Preise steigen stark anTotale Sonnenfinsternis sorgt für Ansturm auf Hotels in Spanien