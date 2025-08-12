  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Auge des Sauron» Phänomen im All wird nach «Herr der Ringe»-Bösewicht benannt

SDA

12.8.2025 - 22:25

Das Bild des Plasmastrahls im Blazar PKS 1424+240, direkt von vorne gesehen, weist eine verblüffende Ähnlichkeit zum Auge von Sauron aus der «Herr der Ringe»-Saga auf.
Das Bild des Plasmastrahls im Blazar PKS 1424+240, direkt von vorne gesehen, weist eine verblüffende Ähnlichkeit zum Auge von Sauron aus der «Herr der Ringe»-Saga auf.
Bild: Keystone

Wissenschaftler haben ein bemerkenswertes Bild von einem kosmischen Jet gemacht. Benannt wurde das auf die Erde gerichtete Phänomen nach dem Bösewicht der «Herr der Ringe»-Saga.

,

Keystone-SDA, Jan-Niklas Jäger

12.08.2025, 22:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein kosmischer Jet ist nach dem «Auge des Sauron» aus den «Herr der Ringe»-Büchern von J.R.R. Tolkien benannt worden.
  • Grund ist eine Aufnahme des auf die Erde gerichteten Plasmastrahls von vorne, die eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zu dem Bösewicht aufweist.
  • Das «Auge des Sauron» stammt von dem grob zehn Milliarden von Lichtjahren entfernten Blazar PKS 1424+240.
Mehr anzeigen

Astronomen haben das Bild eines direkt auf die Erde gerichteten kosmischen Jets aufgenommen – also eines heissen Plasmastrahls, der sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit über riesige Entfernungen erstreckt.

Das «Auge des Sauron» – benannt nach der finsteren Macht im Buch «Der Herr der Ringe» – stammt von dem grob zehn Milliarden von Lichtjahren entfernten Blazar PKS 1424+240.

Blazare sind aktive Galaxienkerne, die von einem supermassereichen Schwarzen Loch angetrieben werden und einen Plasmastrahl mit beinahe Lichtgeschwindigkeit ausstossen.

Überraschendes Ergebnis bei Geschwindigkeitsmessung

PKS 1424+240 gilt als hellstes Objekt am Himmel, das Neutrinos – also elektrisch neutrale Elementarteilen mit sehr geringer Masse – ausstösst. Er strahlt ausserdem in sehr energiereicher Gammastrahlung, die etwa auch beim Zerfall radioaktiver Atomkerne entsteht.

In Gletscherspalte gestürzt. Überreste von Forscher in der Antarktis gefunden – nach 66 Jahren

In Gletscherspalte gestürztÜberreste von Forscher in der Antarktis gefunden – nach 66 Jahren

Kurioserweise schien sich sein Plasmastrahl aber nur langsam zu bewegen. Dies widersprach den Erwartungen, dass nur die schnellsten Jets solch intensive hochenergetische Emissionen erzeugen können.

Mithilfe des Very Long Baseline Array (VLBA) – einem spezialisierten Teleskopsystem – erstellte ein Team um Yuri Kovalev vom Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR) ein detailliertes Bild dieses Jets mit der bislang besten Auflösung, wie die Wissenschaftler im Fachjournal «Astronomy & Astrophysics Letters» berichten. Das VLBA besteht aus zehn jeweils 25 Meter grossen Antennen, die über die gesamten USA verteilt sind, einschliesslich Hawaii und der Jungferninseln.

«Wir haben noch nie etwas Vergleichbares gesehen»

«Als wir das Bild rekonstruierten, sah es wirklich atemberaubend aus», wird Kovalev in einer Mitteilung seines Instituts zitiert. «Wir haben noch nie etwas Vergleichbares gesehen – ein nahezu perfektes ringförmiges Magnetfeld mit einem Jet, der direkt in unsere Richtung zeigt.» Dass sich der Jet nur langsam zu bewegen schien, war demnach eine optische Täuschung – verursacht schlicht dadurch, dass er genau in Richtung Erde ausgerichtet ist.

Kurios ist, dass der doch eher unwissenschaftliche Begriff «Auge des Sauron» in dem Fachartikel selbst wiederholt auftaucht. «Die Herausgeber haben ihn akzeptiert», sagte Kovalev der Deutschen Presse-Agentur (dpa), «weil das Bild dermassen fantastisch ist».

Mehr zum Thema

Wissenschaft. Esa-Experte hält Plan für AKW auf dem Mond für realistisch

WissenschaftEsa-Experte hält Plan für AKW auf dem Mond für realistisch

GPS, Ceranfeld, Akkuschrauber. Diese nützlichen Dinge verdankst du der Weltraumforschung

GPS, Ceranfeld, AkkuschrauberDiese nützlichen Dinge verdankst du der Weltraumforschung

Astronomie. ESA veröffentlicht kosmischen Atlas der «Euclid»-Mission

AstronomieESA veröffentlicht kosmischen Atlas der «Euclid»-Mission

Meistgelesen

Frau verschwindet vor 10 Tagen an griechischem Strand, während Ehemann schläft
US-Staatsverschuldung erreicht 37 Billionen Dollar +++ Weisses Haus droht Obdachlosen mit Gefängnis
Washingtons Bürgermeisterin zeigt sich nach Trump-Massnahme kämpferisch
Bub springt von 5-Meter-Sprungturm – Mann stirbt
Schafe sitzen fest – Weg zu Glarner Alp muss freigesprengt werden