Billiges Spurenelement weckt Hoffnung im Kampf gegen Alzheimer

Notizzettel helfen Betroffenen, den Alltag zu strukturieren: Forschende hoffen, dass Lithium künftig das Fortschreiten von Alzheimer bremsen könnte. (Symbolbild)

Nach sieben Jahren Forschung zeigt ein Harvard-Team: Das Spurenelement Lithium spielt eine zentrale Rolle bei Alzheimer. In Tierversuchen konnte es Gedächtnisverlust und typische Hirnveränderungen rückgängig machen. Ein Befund, der neue Wege für Therapien eröffnen könnte.

Alzheimer zählt zu den grossen Rätseln der Medizin. Während Nervenzellen absterben, suchen Forschende seit Jahrzehnten nach den Ursachen. Mal in den Genen, mal in Eiweissablagerungen im Gehirn.

Obwohl in letzter Zeit neue Therapieansätze gegen Alzheimer entwickelt wurden, gibt es bisher kein Medikament, das die Krankheit wirklich stoppen oder rückgängig machen kann. In der Schweiz leben rund 150'000 Menschen mit Demenz, meist Alzheimer; bis 2050 könnte diese Zahl auf etwa 315 400 ansteigen.

Nun aber rückt überraschend ein Spurenelement in den Mittelpunkt – Lithium. Das unscheinbare Metall, bekannt aus Batterien und seit Jahrzehnten als Stimmungsstabilisator in der Psychiatrie, scheint eine Schlüsselrolle für die Gesundheit unseres Nervensystems zu spielen.

Rückbildung typischer Alzheimerkennzeichen

Während Lithiumcarbonat in hohen Dosen bei bipolaren Störungen eingesetzt wird – streng überwacht, weil es Nieren und Schilddrüse belasten kann –, deutet die neue Forschung auf eine ganz andere Dimension hin: Winzige Mengen, tausendfach niedriger dosiert, sogenanntes Lithiumorotat, könnten im Gehirn entscheidend sein, um Nervenzellen zu schützen und den Verlauf von Alzheimer zu beeinflussen.

In der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature, einem der angesehensten Wissenschaftsjournale der Welt, legt Bruce A. Yankner von der Harvard Medical School mit seinem Team die Resultate von sieben Jahren Alzheimer-Forschung vor – mit überraschenden Erkenntnissen.

Mäuse erinnern sich wieder

Verabreichten sie Mäusen mit Alzheimer-Symptomen winzige Dosen von Lithiumorotat – einer speziellen Form des Metalls –, kehrten Gedächtnisleistungen zurück. Gleichzeitig bildeten sich auch die typischen Kennzeichen der Krankheit im Gehirn, Ablagerungen und Verklumpungen, deutlich zurück.

Die Mäuse gewannen ihr Erinnerungsvermögen zurück, fast so, als hätten sie die geistige Frische junger Tiere wiedererlangt. Die Studie zeigt eindrücklich, wie Lithium im Gehirn wirkt: Es stabilisiert die schützende Myelinschicht der Nervenzellen – eine Art Isolierung, die für schnelle Signalübertragung sorgt –, unterstützt die Mikroglia, die als «Putztrupps» im Gehirn Abfallstoffe und beschädigte Strukturen beseitigen, und hemmt die gefährliche Bildung von Eiweissablagerungen, die bei Alzheimer Zellen zerstören.

Bisher setzte die Forschung fast ausschliesslich auf den sogenannten amyloiden Ansatz – Impfstoffe und Antikörper sollten die Plaques im Gehirn beseitigen. Lithium eröffnet nun eine völlig andere Perspektive: Statt lediglich Symptome zu bremsen, könnte das Metall auf zellulärer Ebene schützen und den Krankheitsprozess verhindern.

Wirkung auch bei Parkinson?

«Lithiumorotat ist spottbillig. Deshalb sollte es jetzt sehr schnell zu soliden Studien kommen», sagt Matt Kaeberlein, ehemaliger Direktor des Healthy Aging and Longevity Research Institute der Universität Washington, der an der Studie nicht beteiligt war, gegenüber der Washington Post: «Wenn das nicht umgehend geschieht, ist das eine Blamage für die Alzheimer-Forschung.»

Doch so verheissungsvoll die Resultate klingen, Hauptautor Bruce A. Yankner mahnt zur Vorsicht. Noch gebe es keine Beweise, dass Lithium beim Menschen wirksam oder sicher sei. «Der Sprung vom Mausmodell zum Menschen ist gross», sagt der Harvard-Genetiker. «Und er kann bisherige Hoffnungen auch rasch zunichtemachen».

«Sehr spannend» nennt das Li-Huei Tsai vom MIT, eine der führenden Alzheimer-Forscherinnen. Sie verweist darauf, dass viele Menschen mit riskanten Genvarianten niemals erkranken. Vielleicht, weil ihre natürlichen Lithium-Reserven im Gehirn ausreichend hoch sind. Unterdessen wirft Yankner neben der Alzheimer-Forschung auch einen Blick auf Parkinson: Sein Team prüft, ob Lithiumorotat auch bei dieser neurodegenerativen Erkrankung wirksam sein könnte.