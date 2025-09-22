Ein Königreich für Fantasten – Bir Tawil – wie aus einem staatenlosen Wüstenfleck das «Königreich Kush» entstehen soll Ein Niemandsland zwischen Ägypten und Sudan – karg, heiss, unbewohnt. Genau hier soll eine Mega-City entstehen. Was steckt hinter der Sonder-Stellung von Bir Tawil – und wie sieht die Vision «Königreich Kush» aus? 12.09.2025

Ein Niemandsland zwischen Ägypten und Sudan – karg, heiss, unbewohnt. Genau hier soll eine Mega-City entstehen. Was steckt hinter der Sonder-Stellung von Bir Tawil – und wie sieht die Vision «Königreich Kush» aus?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwischen Ägypten und Sudan liegt ein karger Wüstenstreifen, der seit über hundert Jahren von keinem Staat beansprucht wird und deshalb ein geopolitisches Kuriosum ist.

Immer wieder tauchen Abenteurer und Fantasten auf, die dort ihr eigenes Reich ausrufen wollen – von Prinzessinnen-Träumen über Sonnenblumen-Pflanzungen bis zu PR-gesteuerten Königreichen.

Besonders ambitioniert präsentiert sich das «Königreich Kush», das Bir Tawil in eine glitzernde Zukunftsstadt verwandeln will, obwohl bislang nichts als Sand, Hitze und Visionen existieren. Mehr anzeigen

Mitten in der Wüste zwischen Ägypten und Sudan liegt ein Stück Land – ungefähr so gross wie das Wallis –, das kein Staat haben will: Bir Tawil. Keine Strassen, kein Wasser, keine Menschen – und doch träumen manche von einer glänzenden Zukunft.

Nicht allerdings die beiden Anrainer-Staaten Sudan und Ägypten – und das aus gutem Grund: Würde eines der Länder Anspruch auf den 2060 km² grossen Wüstenstreifen erheben, müsste es den Anspruch auf ein anderes Stück Land, das heiss begehrte Hala’ib-Dreieck, aufgeben.

Bir Tawil – Kingdom of Kush Bir Tawīl ist einer von nur zwei Orten ausserhalb der Antarktis, die offiziell als terra nullius gelten, also weder zu einem Land gehören noch von einem Land beansprucht werden. Es liegt zwischen Ägypten und dem Sudan, hat die Form eines Trapezes und keine ständigen Einwohner. Bild: Wikipedia/blue News Das Territorium wird laut einem Reisebericht aus dem Jahr 2019 von Angehörigen des nomadisch lebenden Stammes der Ababde bewohnt. Unregulierte Goldminen sollen eine Haupteinnahmequelle der Region sein. Bild: www.sporcle.com Jeremiah Heaton und seine siebenjährige Tochter Princess Emily zeigen am 2. Juli 2014 in Abingdon, Virginia, die Flagge, die ihre Familie entworfen hat, um einen Teil des Landes in der ostafrikanischen Region Bir Tawil für sich zu beanspruchen. (AP Photo/Bristol Herald Courier, David Crigger) Bild: KEYSTONE Bir Tawil – Kingdom of Kush Bir Tawīl ist einer von nur zwei Orten ausserhalb der Antarktis, die offiziell als terra nullius gelten, also weder zu einem Land gehören noch von einem Land beansprucht werden. Es liegt zwischen Ägypten und dem Sudan, hat die Form eines Trapezes und keine ständigen Einwohner. Bild: Wikipedia/blue News Das Territorium wird laut einem Reisebericht aus dem Jahr 2019 von Angehörigen des nomadisch lebenden Stammes der Ababde bewohnt. Unregulierte Goldminen sollen eine Haupteinnahmequelle der Region sein. Bild: www.sporcle.com Jeremiah Heaton und seine siebenjährige Tochter Princess Emily zeigen am 2. Juli 2014 in Abingdon, Virginia, die Flagge, die ihre Familie entworfen hat, um einen Teil des Landes in der ostafrikanischen Region Bir Tawil für sich zu beanspruchen. (AP Photo/Bristol Herald Courier, David Crigger) Bild: KEYSTONE

Denn während Bir Tawil karg und wertlos ist, ist das östlich angrenzende Hala’ib-Dreieck das genaue Gegenteil: Es ist rund zehnmal so gross und hat Zugang zum Roten Meer. Es gibt Siedlungen und Öl- sowie Goldvorkommen werden zumindest vermutet. Strategisch und wirtschaftlich ist Hala’ib hoch bedeutsam.

Wie alles begann

Seinen kuriosen Status verdankt Bir Tawil der Kolonialzeit. 1899 zogen die Briten die Grenze am 22. Breitengrad, was das Gebiet Ägypten zusprach. 1902 wurde es dann unter ägyptische Verwaltung gestellt, weil es traditionell vom Ababde-Stamm aus Assuan als Weideland genutzt wurde.

Gleichzeitig übergaben die Briten das nördlich anschliessende Hala’ib-Dreieck an den Sudan, da dort sudanesische Stämme lebten. Während beide Länder bis heute um das strategisch wertvolle Hala’ib-Dreieck streiten, verzichten sie auf das karge Bir Tawil.

So bleibt Bir Tawil einzigartig: Ägyptische Karten weisen es dem Sudan zu, sudanesische Karten Ägypten. Es ist das letzte echte terra nullius – Niemandsland. Die ägyptische Armee kontrolliert die Gegend teilweise, doch Rechtssicherheit gibt es keine.

Ein lebensfeindliches Land

Bir Tawil ist alles andere als ein Paradies. Dünen, karge Felsplateaus, kaum Vegetation und Temperaturen weit über 40 Grad machen es fast unbewohnbar. Bir Tawil ist so abgelegen, dass es selbst die grossen Afrika-Forscher Richard Francis Burton und John H. Speke nicht zu Gesicht bekamen.

Auf der Suche nach den Nilquellen führten ihre Expeditionen zwar ins Innerste Ostafrikas – Bir Tawil aber lag weit abseits ihrer Routen. Heutzutage verirren sich gelegentlich Goldsucher in die Region – und mit ihnen bewaffnete Banden, die auf leichte Beute hoffen.

Wer sich auf den beschwerlichen Weg wagt, erreicht Bir Tawil von Khartoum aus oder von Assuan in Ägypten. Oft endet die Reise in einer Militärkontrolle, denn die Armeen beider Länder behalten das Niemandsland zumindest im Blick.

Spielplatz für Fantasten

Kein Wunder, dass Exzentriker immer wieder versuchen, Bir Tawil symbolisch zu erobern – zumindest als Schreibtisch-Könige.

2014 erklärte der US-Landwirt Jeremiah Heaton das Gebiet kurzerhand zum «Königreich Nord-Sudan», um seine Tochter Emily zur Prinzessin zu machen. Er plante eine «crowd-finanzierte Nation», bot Investoren Adelstitel an und schloss sogar Deals für einen Disney-Film.

2021 folgte der Dok-Film «The King of North Sudan», den Kritiker als «verrücktesten Film des Jahres» bezeichneten. Auf Heaton folgten weitere selbsternannte Monarchen: 2017 reiste der Inder Suyash Dixit nach Bir Tawil, erklärte es zum «Königreich Dixit» und pflanzte Sonnenblumen in der Wüste.

Nur einen Tag später reklamierte der russische DJ Dmitry Zhikharevdas Gebiet für sich, taufte es «Königreich von Mittelerde» und kündigte Pläne für die Wasserförderung an. 2019 rief die libanesisch-amerikanische Geschäftsfrau Nadera Nassif das «Königreich des Gelben Berges» aus – angeblich zum Schutz von Flüchtlingen.

Und 2021 beanspruchte der britische Anwalt Dwain Coward das Gebiet, mit dem Versprechen, Gesetze gegen Umweltverschmutzung einzuführen. Doch während diese virtuellen Landnahmen kaum mehr als bunte Episoden blieben, erhebt ein anderes Projekt weitaus grössere Ansprüche – und wurde nach eigenen Angaben schon in den frühen 1990er-Jahren gegründet: das «Kingdom of Kush».

Kingdom of Kush – ein Wüstenreich aus Pixeln und PR

Offiziell existiert das «Kingdom of Kush» bereits seit 1993 – gegründet von Mansa Suliman Al Kushi, einem selbsternannten «Countrypreneur» aus dem Finanzwesen, und der heute 83-jährigen Queen Mother Delois Blakely, eine ehemalige Nonne und UN-Goodwill-Botschafterin, die unter dem Ehrentitel «Queen Mother» bekannt ist.

Blakely erhielt ihren Ehrentitel in einer traditionellen Zeremonie in Ghana, Al Kushi krönte sich einfach selbst. Auf der offiziellen Website und dem Instagram-Kanal funkeln hypermoderne Wolkenkratzer, surren Elektroautos durch futuristische Boulevards, während Palmen im Wind rauschen.

Blakely und Al Kushi träumen davon, aus Bir Tawil ein neues Wirtschaftszentrum zu erschaffen – ein «besseres Dubai» Afrikas mit Millionen Einwohnern, regiert von einer Monarchie, den Königen von Kush.

Der Name «Kush» verweist auf das historische Reich gleichen Namens, das einst um 750 vor Christus in Nubien im äussersten Süden des ägyptischen Reiches gegründet wurde und eine Jahrhunderte lange Blütezeit erlebte.

Bislang bleibt ihr Projekt allerdings ein digitales Luftschloss: schöne Renderings, grosse Worte – aber lässt sich das Vorhaben auch umsetzen? Und wenn ja, in welchem Zeitraum?

Wie realistisch ist das Projekt?

Das deutsche Magazin «Der Spiegel» berichtete im Juli 2025 über das «Kingdom of Kush» – und nahm damit das Vorhaben zumindest so ernst, dass es mediale Aufmerksamkeit erhielt – ebenso die österreichische Tageszeitung «Der Standard», die im Titel auch gleich einen Vergleich zum Emirat Dubai zogen: «Futuristischer Wüstenstaat sucht Bürger, die 120'000 Dollar in «besseres Dubai» investieren wollen».

Laut Blakely und Al Kushi sollen sich bereits mehr als sieben Millionen Menschen um eine Staatsbürgerschaft beworben haben. Nachprüfen lässt sich das nicht, wie «Der Spiegel» recherchiert hat. Der Instagram-Kanal des Projekts allerdings hat – Stand September 2025 – nur etwas über 9800 Follower. Das ist weit entfernt von einer breiten Bewegung.

Ebenso unklar bleibt, woher das Geld für die Wüsten-Utopie kommen soll. Einen Hinweis lieferte Blakely im Januar bei einer Rede in Manchester: «Die Welt schuldet uns etwas», sagte sie.

Der transatlantische Sklavenhandel sei bis heute das grösste Verbrechen der Menschheitsgeschichte, dessen Folgen schwarze Kinder noch immer spüren würden. «Uns wurde alles genommen. Nun ist es an der Zeit, dass Afrikaner glänzen.»

Blakely fordert mindestens drei Billionen Dollar an Entschädigungen für die Nachfahren versklavter Afrikaner – das wäre genug, um den Bau eines «besseren Dubai» im Herzen der nubischen Wüste zu finanzieren.

Bis dahin bleibt das «Kingdom of Kush» vor allem eines: ein Königreich aus virtuellen Bildern – weit entfernt von jeder Realität im sandigen Bir Tawil. Wie sich das selbsternannte Königspaar den futuristischen Wüstenstaat vorstellt, zeigt dir blue News im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort