Ein BBC-Rezept für Cacio e Pepe sorgt in Italien für Empörung: Die britische Version des traditionellen Gerichts enthält Butter und Parmesan – für römische Gastronomen ein kulinarisches Tabu.

Ein BBC-Rezept für Cacio e Pepe enthält Butter und Parmesan, was in Rom auf Kritik stösst.

Römische Gastronomen betonen, dass nur Pasta, Pfeffer und Pecorino ins Original gehören.

Der Präsident des Gastronomieverbands lädt König Charles III. zu einer Verkostung nach Rom ein. Mehr anzeigen

Zwischen Grossbritannien und Italien ist ein ungewöhnlicher Streit entbrannt – und es geht um Pasta. Wie die römische Tageszeitung Il Messaggero berichtet, sorgt ein Rezept des britischen Senders BBC für Cacio e Pepe derzeit für hitzige Debatten.

Der Grund: In der Zutatenliste finden sich Butter und Parmesan – beides hat in der traditionellen Zubereitung des römischen Klassikers nichts zu suchen.

«Das Original-Rezept enthält weder Parmesan noch Butter», betonte Claudio Pica, Präsident des römischen Gastronomieverbands Fiepet Confesercenti, gegenüber «Il Messaggero». Die authentische Variante bestehe ausschliesslich aus Pasta, schwarzem Pfeffer und Pecorino-Käse.

«Ein Affront!»

Der Verband habe sowohl die BBC als auch die britische Botschaft in Rom kontaktiert, um eine Korrektur zu verlangen. Pica kritisierte, dass die britische Version als Original dargestellt wurde. Zwar habe die BBC den Parmesan inzwischen durch Pecorino ersetzt, doch ein weiteres Rezept des Senders, in dem sogar Sahne empfohlen wird, sorgt erneut für Aufregung.

Für Pica ein Affront: «Die BBC empfiehlt Cacio e Pepe sogar mit Sahne – ein Affront gegenüber allen römischen Gastronomen!» Er lud König Charles III. nach Rom ein, um ihm eine Cacio e Pepe «nach allen Regeln der Kunst und der Tradition» zu servieren.

Auch Riccardo Aquilani, Küchenchef des traditionsreichen Restaurants Pancrazio, pochte auf die klassische Zubereitung. Wichtig seien handwerklich hergestellte Tonnarelli, frisch gemahlener Pfeffer und Pecorino Romano DOP aus Latium.