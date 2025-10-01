Die britische Schimpansen-Forscherin und Umwelt-Aktivistin Jane Goodall ist tot. dpa

Die britische Schimpansen-Forscherin und Umwelt-Aktivistin Jane Goodall ist gestorben. Sie revolutionierte die Primaten-Forschung und lebte jahrelang bei Menschenaffen im Gombe-Park in Tansania.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die legendäre britische Primatenforscherin und Umweltaktivistin Jane Goodall ist tot.

Sie starb während einer Vortragsreise durch die USA «eines natürlichen Todes».

Goodall lebte jahrelang bei den Menschenaffen im Gombe-Park im Westen Tansanias und erforschte sie.

Sie war die erste Wissenschaftlerin, die beobachtete, dass Menschenaffen wie Menschen Werkzeuge benutzen und Gefühle empfinden. Mehr anzeigen

Die britische Primatenforscherin und Umweltaktivistin Jane Goodall ist tot. Wie ihr Institut am Mittwoch mitteilte, starb sie im Alter von 91 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien. Goodall sei während einer Vortragsreise durch die USA «eines natürlichen Todes gestorben», erklärte das Institut.

«Dr. Goodalls Entdeckungen als Ethologin haben die Wissenschaft revolutioniert und sie war eine rastlose Befürworterin für den Schutz und die Wiederherstellung der Umwelt», hiess es in einer Mitteilung.

«Welt der Zoologie auf den Kopf gestellt»

Mit ihren jahrzehntelangen Beobachtungen von Menschenaffen im afrikanischen Dschungel setzte Goodall neue Standards für die Primatenforschung.

Goodall hatte im Alter von 26 Jahren mit der Erforschung von Schimpansen begonnen. Jahrelang lebte sie bei den Menschenaffen im Gombe-Park im Westen Tansanias. 1977 gründete sie das Jane-Goodall-Institut, zu dessen Zielen der Schutz der Biodiversität und die Förderung nachhaltiger Entwicklung zählen.

Goodall war die erste Forscherin, die den Schimpansen Namen statt Nummern gab. Während ihrer Forschungen ahmte sie die Schimpansen nach, sass mit ihnen auf Bäumen und teilte ihre Bananen. Sie war auch die erste Wissenschaftlerin, die beobachtete, dass Menschenaffen wie Menschen Werkzeuge benutzen und Gefühle empfinden.

Ihr Kollege und Freund, der Naturforscher David Attenborough, sagte 2010 gegenüber der britischen Zeitung «Daily Telegraph», Goodall sei «eine Frau, die die Welt der Zoologie auf den Kopf gestellt hat».

Goodall ist auch Autorin zahlreicher Bücher. 2010 wurde ihrem Lebenswerk der Dokumentarfilm «Rückkehr nach Gombe» gewidmet. 2021 wurde sie für ihr Lebenswerk mit dem Preis der John-Templeton-Stiftung ausgezeichnet.