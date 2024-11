Mit dem Large Hadron Collider (LHC) verfügt das Cern über den leistungsstärksten Teilchenbeschleuniger der Welt. (Archivbild) Keystone

Mark Thomson wird neuer Direktor des Kernforschungszentrum Cern bei Genf. Der britische Teilchenphysiker beginnt seine fünfjährige Amtszeit am 1. Januar 2026.

SDA

Der aus den Mitgliedsländern zusammengesetzte Cern-Rat wählte den 58-Jährigen als neuen Vorsitzenden des Forschungszentrums, wie das Cern am Dienstag mitteilte. Die offizielle Ernennung werde auf der Dezembersitzung des Rates stattfinden. Thomson folgt auf die Italienerin Fabiola Gianotti, die als erste Frau das Cern seit 2016 leitet.

Thomson ist derzeit geschäftsführender Vorsitzender des Science and Technology Facilities Council in Grossbritannien und hat einen Lehrstuhl für experimentelle Teilchenphysik an der Universität Cambridge inne. Er war bereits in 1990er Jahren an Forschungsarbeiten am Cern beteiligt.

hkl, sda