Kam der Wal zum Sterben in die Ostsee?

Für die Rettung des Wals war eine Rinne ausgehoben worden. Ulrich Perrey/dpa

Der gestrandete Buckelwal in der Ostsee hat sich überraschend selbst befreit. Experten vermuten, dass ausgerechnet der Abbruch der Rettungsaktion entscheidend war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein gestrandeter Buckelwal in der Ostsee konnte sich selbst von einer Sandbank befreien.

Experten vermuten, dass die nächtliche Ruhe nach dem Rettungsabbruch dabei geholfen hat.

Trotzdem bleibt das Tier in Gefahr, da die Ostsee nicht sein natürlicher Lebensraum ist. Mehr anzeigen

Verfolge die Rettung des Wals live im Ticker

Überraschende Wendung im Ostsee-Drama: Der gestrandete Buckelwal vor Timmendorfer Strand hat sich in der Nacht selbst befreit. Als die Helfer am Freitagmorgen ihre Rettungsarbeiten fortsetzen wollten, war das Tier bereits verschwunden und wieder im Wasser unterwegs.

Was zunächst wie ein Rückschlag wirkte, könnte sich im Nachhinein als entscheidend herausstellen. Experten gehen davon aus, dass der vorübergehende Abbruch der Rettungsaktion dem Wal geholfen haben könnte.

Die Aktivistin Christin Otto von der Organisation Sea Shepherd erklärte gegenüber «Focus Online», der Wal habe durch die Ruhe in der Nacht möglicherweise Kraft sammeln können.

«Er hat extrem gekämpft. Der Lärm der Rettung bedeutet zusätzlichen Stress», so Otto. Ohne Störungen habe das Tier die letzten Meter womöglich aus eigener Kraft geschafft.

Auch Naturkräfte könnten geholfen haben

Neben der Ruhe könnten auch Umweltfaktoren eine Rolle gespielt haben. Einsatzkräfte vermuten, dass Wind und ein leicht erhöhter Wasserstand den Wal zusätzlich begünstigt haben könnten.

Die Flut erreichte in der Nacht ihren Höhepunkt, wodurch der Wasserstand um rund 20 Zentimeter anstieg. Auch das könnte den entscheidenden Unterschied gemacht haben.

Kein Gedanke ans Sterben

Dass der Wal zum Sterben in die Ostsee gekommen sei, glauben Experten indes nicht. Meeresbiologin Tamara Narganes Homfeldt betont gegenüber der «Bild», dass das Verhalten des Tieres ein klares Signal sei: «Im Gegenteil: Aufgrund der Tatsache, dass der Wal von sich aus in der Nacht die Sandbank verlassen hat, zeigt, dass er einen Lebenswillen hat.» Die vorherigen Tage habe das Tier vermutlich genutzt, um Kräfte zu sammeln.

Auch Christin Otto von Sea Shepherd ordnet die Situation ein. Der Wal sei zunächst «gestresst und ausgepowert» gewesen, weshalb er zeitweise die Orientierung verloren und in die falsche Richtung geschwommen sei.

Noch lange nicht in Sicherheit

Trotz der geglückten Befreiung bleibt die Situation kritisch. Die Ostsee ist für Buckelwale ein ungeeigneter Lebensraum. Experten warnen, dass Lärm, geringer Salzgehalt und fehlendes Nahrungsangebot das Tier weiterhin stark belasten.

Diesen Weg muss der Wal noch zurücklegen. blue News

Damit das Tier überlebt, muss es den Weg in die Nordsee finden. Das ist jedoch kompliziert.

Buckelwale orientieren sich anders als Delfine und reagieren sensibel auf Geräusche. In der stark befahrenen Ostsee kann dies zur Desorientierung führen.

Warum sich einzelne Tiere überhaupt dorthin verirren, ist nicht abschliessend geklärt. Häufig folgen sie Fischschwärmen oder werden durch Unterwasserlärm fehlgeleitet.