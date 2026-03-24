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Rettungsversuche bisher gescheitert Gestrandeter Buckelwal vor Ostseeküste kämpft weiter ums Überleben

dpa

24.3.2026 - 16:22

Rettungsversuche bislang gescheitert: Buckelwal vor Ostseeküste weiter in Not

Rettungsversuche bislang gescheitert: Buckelwal vor Ostseeküste weiter in Not

Seit Montagfrüh liegt ein Buckelwal auf einer Sandbank vor der deutschen Ostseeküste. Helfer kämpfen um das Leben des Tieres. Das Hochwasser in der Nacht brachte keine Rettung. Wie geht es nun weiter?

24.03.2026

Seit Montagfrüh liegt ein Buckelwal auf einer Sandbank vor der deutschen Ostseeküste. Helfer kämpfen um das Leben des Tieres. Das Hochwasser in der Nacht brachte keine Rettung. Wie geht es nun weiter?

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Fabienne Berner, Agence France-Presse

24.03.2026, 16:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein gestrandeter Buckelwal liegt seit Montagmorgen vor der Ostseeküste.
  • Befreiungsversuche sind bislang gescheitert. Das Tier ist geschwächt und bewegt sich kaum.
  • Schaulustige stören zudem die Rettungsmassnahmen.
Mehr anzeigen

Die Sorge um den in der Ostsee vor Timmendorfer Strand gestrandeten Wal hält an. Am Dienstagmorgen lag das Tier weiter im flachen Wasser. Wie die Rettungsversuche weitergehen, war zunächst noch nicht klar. 

Der Bürgermeister von Timmendorfer Strand, Sven Partheil-Böhnke, berichtete der Nachrichtenagentur dpa, dass Menschen versuchten, mit Ruder- oder Schlauchbooten an das Tier heranzukommen. Er kritisierte dieses Verhalten aufs Schärfste. Der Wal gerate dadurch in Panik. Zudem störe es die Rettungsmassnahmen massiv, wenn die Absperrungen missachtet werden. 

Mit Abstand zum Geschehen waren am Vormittag Spaziergänger unterwegs, die vom Schicksal des Meeresriesen berührt sind. «Der arme Kerl. Ich hoffe, er kann noch gerettet werden», sagte Stefan Stauch, der mit seiner Frau aus dem einige Kilometer entfernten Scharbeutz gekommen war. In der Nacht hätten sie den Wal sogar hören können. «Wir hatten gehofft, dass er mit der ansteigenden Flut in der Nacht wieder freikommt, aber das hat nicht funktioniert.»

Buckelwal vor Timmendorfer Strand weiter in Not
Buckelwal vor Timmendorfer Strand weiter in Not. Das Schicksal des Buckelwals bewegt viele Menschen.

Das Schicksal des Buckelwals bewegt viele Menschen.

Bild: dpa

Buckelwal vor Timmendorfer Strand weiter in Not. Auch am Dienstag lag der Wal auf der Sandbank vor Niendorf an der Ostsee.

Auch am Dienstag lag der Wal auf der Sandbank vor Niendorf an der Ostsee.

Bild: dpa

Buckelwal vor Timmendorfer Strand weiter in Not. Die Rettung des grossen Wals ist laut Experten nicht leicht – es könne auch sein, dass das Tier danach gleich wieder strande oder verende.

Die Rettung des grossen Wals ist laut Experten nicht leicht – es könne auch sein, dass das Tier danach gleich wieder strande oder verende.

Bild: dpa

Buckelwal vor Timmendorfer Strand weiter in Not. Es soll ein weiterer Rettungsversuch starten.

Es soll ein weiterer Rettungsversuch starten.

Bild: dpa

Buckelwal vor Timmendorfer Strand weiter in Not
Buckelwal vor Timmendorfer Strand weiter in Not. Das Schicksal des Buckelwals bewegt viele Menschen.

Das Schicksal des Buckelwals bewegt viele Menschen.

Bild: dpa

Buckelwal vor Timmendorfer Strand weiter in Not. Auch am Dienstag lag der Wal auf der Sandbank vor Niendorf an der Ostsee.

Auch am Dienstag lag der Wal auf der Sandbank vor Niendorf an der Ostsee.

Bild: dpa

Buckelwal vor Timmendorfer Strand weiter in Not. Die Rettung des grossen Wals ist laut Experten nicht leicht – es könne auch sein, dass das Tier danach gleich wieder strande oder verende.

Die Rettung des grossen Wals ist laut Experten nicht leicht – es könne auch sein, dass das Tier danach gleich wieder strande oder verende.

Bild: dpa

Buckelwal vor Timmendorfer Strand weiter in Not. Es soll ein weiterer Rettungsversuch starten.

Es soll ein weiterer Rettungsversuch starten.

Bild: dpa

Rettungsversuche vergeblich

Das Hochwasser gegen Mitternacht habe nicht ausgereicht, dass sich das etwa zehn Meter lange Tier aus eigener Kraft hätte freischwimmen können, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Der Meeressäuger war nach Polizeiangaben in der Nacht zum Montag im Wasser vor dem Ortsteil Niendorf entdeckt worden.

Helfer hatten von Montagmittag bis in die Nacht hinein vergeblich versucht, den auf einer Sandbank festsitzenden Wal in tieferes Wasser zu bekommen. Zum Einsatz kamen dabei unter anderem Polizei-Boote, Schlauchboote und Drohnen der Feuerwehr, zahlreiche Helfer sowie ITAW-Experten.

Warum der Wal vor Niendorf auftauchte, ist bislang unklar. ITAW-Expertin Stephanie Gross sagte, vielleicht sei das Tier krank oder verletzt, vielleicht auch nur erschöpft. Es könne auch sein, dass der Wal einfach versehentlich in dem Flachwasserbereich gelandet sei.

Wohl männlicher Buckelwal auf Wanderschaft

Nach Angaben von Sea Shepherd handelt es sich bei dem Tier um einen Buckelwal. Sprecher Sven Biertümpfel geht davon aus, dass es vermutlich ein junger Bulle ist, weil die männlichen Tiere im Gegensatz zu den Kühen auf Wanderschaft gehen. Ausserdem sei es naheliegend, dass es sich bei dem Tier um denselben Wal handele, der seit März im Wismarer Hafen in Mecklenburg-Vorpommern gesehen wurde.

* Mit Material der DPA.

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