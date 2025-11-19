Bundeswehr bekommt «den besten je gebauten Leopard 2»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neuer deutscher Panzer Bundeswehr bekommt «den besten je gebauten Leopard 2»

dpa

19.11.2025 - 18:41

Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr - Gallery
Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr - Gallery. Der deutsche Verteidigungsminister Bois Pistorius bei der Präsentation des neuen Leopard 2 A8.

Der deutsche Verteidigungsminister Bois Pistorius bei der Präsentation des neuen Leopard 2 A8.

Bild: Sven Hoppe/dpa

Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr - Gallery. Roll-Out Leopard 2A8 und Panzerhaubitze 2000.

Roll-Out Leopard 2A8 und Panzerhaubitze 2000.

Bild: Sven Hoppe/dpa

Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr - Gallery. Der Leopard 2 A8 ist nach Militärangaben der erste Neubau eines Kampfpanzers für die Bundeswehr seit 1992.

Der Leopard 2 A8 ist nach Militärangaben der erste Neubau eines Kampfpanzers für die Bundeswehr seit 1992.

Bild: Sven Hoppe/dpa

Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr - Gallery. Für das Heer bringe der Kampfpanzer «den besten je gebauten Leopard 2», sagte ein Experte des Heeres.

Für das Heer bringe der Kampfpanzer «den besten je gebauten Leopard 2», sagte ein Experte des Heeres.

Bild: Sven Hoppe/dpa

Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr - Gallery. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius.

Bild: Sven Hoppe/dpa

Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr - Gallery
Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr - Gallery. Der deutsche Verteidigungsminister Bois Pistorius bei der Präsentation des neuen Leopard 2 A8.

Der deutsche Verteidigungsminister Bois Pistorius bei der Präsentation des neuen Leopard 2 A8.

Bild: Sven Hoppe/dpa

Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr - Gallery. Roll-Out Leopard 2A8 und Panzerhaubitze 2000.

Roll-Out Leopard 2A8 und Panzerhaubitze 2000.

Bild: Sven Hoppe/dpa

Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr - Gallery. Der Leopard 2 A8 ist nach Militärangaben der erste Neubau eines Kampfpanzers für die Bundeswehr seit 1992.

Der Leopard 2 A8 ist nach Militärangaben der erste Neubau eines Kampfpanzers für die Bundeswehr seit 1992.

Bild: Sven Hoppe/dpa

Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr - Gallery. Für das Heer bringe der Kampfpanzer «den besten je gebauten Leopard 2», sagte ein Experte des Heeres.

Für das Heer bringe der Kampfpanzer «den besten je gebauten Leopard 2», sagte ein Experte des Heeres.

Bild: Sven Hoppe/dpa

Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr - Gallery. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius.

Bild: Sven Hoppe/dpa

Das Deutsche Heer wartet auf die grossen Waffensysteme, die aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr bestellt wurden. Bei den Panzern der Truppe wird jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen.

,

DPA, Redaktion blue News

19.11.2025, 18:41

19.11.2025, 18:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die deutsche Bundeswehr erhält heute den ersten von 123 Leopard 2 A8, die bis 2030 ausgeliefert werden sollen.
  • Es ist der erste Neubau des Kampfpanzers seit 1992 und laut deutschem Heer «der beste je gebaute Leopard 2».
  • Das macht den Leopard 2 A8 aus.
Mehr anzeigen

Die deutsche Bundeswehr erhält heute den ersten Kampfpanzer der neuen Generation: Hersteller KNDS präsentiert die Neuentwicklung Leopard 2 A8 in München.

«Die ersten Kampfpanzer sollen 2027 an die Truppe ausgeliefert werden, mit dem Ziel, bis 2030 alle 123 Kampfpanzer an die Truppe ausgeliefert zu haben», sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Der Leopard 2 A8 ist nach Militärangaben der erste Neubau eines Kampfpanzers für die Bundeswehr seit 1992. Alle bisherigen Versionen des Panzers waren Kampfwertsteigerungen des ursprünglichen Leopard 2 A4.

«Der beste je gebauten Leopard 2»

Für das Heer bringe der Kampfpanzer «den besten je gebauten Leopard 2», sagte ein Experte des Heeres. Der Panzer begegne den aktuell erwartbaren Bedrohungen auf dem Gefechtsfeld und sei digitalisiert. Der Panzer hat einen verbesserten Dachschutz und das aktive Schutzsystem des israelischen Herstellers Rafael.

Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Hard-Kill-System: Es zerstört anfliegende Geschosse des Gegners noch vor ihrem Aufprall auf der Panzerung. Das System besteht aus vier Radarsensoren und zwei Werfereinheiten, die am Turm des Panzers angebracht sind.

Gemeinsam mit dem «Gehirn» des Systems, einem Hochleistungsrechner, bilden sie einen unsichtbaren Schild um den Kampfpanzer. Darüber hinaus wird die Panzerung des Leopard 2 A8 gegenüber seinen Vorgängern verstärkt. «Insgesamt verfügt er über den besten Schutz, den es für deutsche Kampfpanzer gibt», sagte der Heeresexperte dazu.

Ausgaben von mehr als 3,15 Milliarden Franken

Der «Roll-out» in München ist eine erste Präsentation des Waffensystems in der Öffentlichkeit. Die Bundeswehr soll 2026 die ersten Fahrzeuge für Erprobungen erhalten und intensiv auf die Eignung prüfen.

Im Anschluss erhalten die ersten Bataillone die Fahrzeuge, als erstes Soldaten der zum Schutz der Ostflanke im Baltikum stationierten Brigade Litauen. Für die Panzertruppe der Bundeswehr wurden 123 Leopard 2 A8 bestellt, darunter 18 als Ersatz für die Abgabe der Leopard 2 A6 an die Ukraine.

Insgesamt sind für die Kampfpanzer Ausgaben von mehr als 3,15 Milliarden Franken eingeplant – grösstenteils aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr. Neben Deutschland kaufen weitere Nationen den Leopard 2 A8: Kroatien, Litauen, Niederlande, Norwegen, Schweden und Tschechien.

Streit um Nofretete – Museum eröffnet – und jetzt will Ägypten seine Königin endlich zurück

Streit um Nofretete – Museum eröffnet – und jetzt will Ägypten seine Königin endlich zurück

Mit der Eröffnung des Grand Egyptian Museum in Gizeh zeigt Ägypten seine grössten Schätze. Doch ausgerechnet die berühmteste Königin des Landes fehlt: Nofretete. Seit über 100 Jahren steht sie in Berlin. Jetzt wird der Ruf nach ihrer Rückkehr lauter.

13.11.2025

Meistgelesen

Embolo ist der Beste – doch der grosse Gewinner ist ein anderer
18-Jährige stirbt auf Kreuzfahrt – jetzt gerät Familienmitglied ins Visier
Bundeswehr bekommt «den besten je gebauten Leopard 2»
Verlässt Granit Xhaka Sunderland im Winter Richtung Italien?
Maxwells Sonderbehandlung verraten: Wärter gefeuert +++ Wie es im Fall Epstein weitergeht

Videos aus dem Ressort

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.

01.12.2023

Seltenes Naturphänomen: So entsteht ein Sonnenhalo am Himmel

Seltenes Naturphänomen: So entsteht ein Sonnenhalo am Himmel

Ein Ring in Regenbogenfarben um sie Sonne: Das ist ein Sonnenhalo. Dieses Phänomen ist selten und wirkt sehr magisch. Wie ein Halo am Himmel entstehen kann und wo er vorkommt, erfährst du im Video.

04.07.2025

Skandal oder Trend: Was hat der Bikini mit Atomtests zu tun?

Skandal oder Trend: Was hat der Bikini mit Atomtests zu tun?

Eine neue Studie zeigt, dass sich jede dritte Frau in Europa in Badekleid unwohl fühlt. Das Tragen des Bikinis galt seit 1946 als Skandal. Doch die Schweizerin Ursula Andress änderte das. Kennst du die Bikini-Geschichte?

27.06.2025

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Seltenes Naturphänomen: So entsteht ein Sonnenhalo am Himmel

Seltenes Naturphänomen: So entsteht ein Sonnenhalo am Himmel

Skandal oder Trend: Was hat der Bikini mit Atomtests zu tun?

Skandal oder Trend: Was hat der Bikini mit Atomtests zu tun?

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Neurologie. Warum Menschen beim Musikhören im Takt blinzeln

NeurologieWarum Menschen beim Musikhören im Takt blinzeln

Jugend. Junge Erwachsene halten sich gemäss Studie eng an eigene Familie

JugendJunge Erwachsene halten sich gemäss Studie eng an eigene Familie

Umwelt. Methan-Ausstoss sinkt laut Uno-Bericht langsamer als nötig

UmweltMethan-Ausstoss sinkt laut Uno-Bericht langsamer als nötig