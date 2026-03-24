  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Physik Cern gelingt erstmaliger Transport von Antimaterie

SDA

24.3.2026 - 10:35

Der erfolgreiche Transport von Antiprotonen in einer speziellen Falle über das Gelände markiert einen entscheidenden Schritt in der Antimaterie-Forschung.
Der erfolgreiche Transport von Antiprotonen in einer speziellen Falle über das Gelände markiert einen entscheidenden Schritt in der Antimaterie-Forschung.
Keystone

Am Cern in Genf ist ein historischer Meilenstein geglückt: Erstmals weltweit wurde Antimaterie auf einem LKW transportiert. Die Antimaterie hat den Transport überstanden, wie das Cern am Dienstagnachmittag bestätigte.

Keystone-SDA

24.03.2026, 10:35

24.03.2026, 14:12

92 Antiprotonen sind demnach über das Gelände des Cern transportiert worden.

«Es ist eine bemerkenswerte Leistung», schrieb das Cern in einer Mitteilung. Denn der Transport sei äusserst heikel. Antimaterie ist das Gegenstück zur Materie. Kommen Materie und Antimaterie in Kontakt, vernichten sie sich gegenseitig in Lichtblitzen.

Keine Gefahr

Angesichts dieser «äusserst geringen Anzahl» an Antiprotonen bestehe keine Gefahr für die Umgebung, hiess es vom Cern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Für den Transport haben Forschende einen rund eine Tonne schweren Spezialcontainer entwickelt. In dieser sogenannten Penning-Falle schwebten die Teilchen in einem Hoch-Vakuum bei minus 268 Grad.

Hätte die Falle während des Transports versagt, hätte die freigesetzte Energie nach Angaben des Cern etwa ein Millionstel eines Joules betragen – etwa so viel wie das Drücken einer Tastaturtaste benötigt.

Weltweit einzige «Antimateriefabrik»

Der Transport am Dienstag war laut dem Cern ein Test. Das Ziel bestehe darin, Antiprotonen zu anderen europäischen Laboren zu transportieren, wo hochpräzise Messungen der Eigenschaften von Antiprotonen durchgeführt werden könnten.

Das Cern ist derzeit nach eigenen Angaben der einzige Ort weltweit, an dem Antiprotonen produziert werden. Die Messungen können am Cern selbst aber nicht mit der gewünschten Präzision durchgeführt werden, weil die Maschinen und Ausrüstungen in der «Antimateriefabrik» magnetische Fluktuationen erzeugen. Diese Fluktuationen sind zwar sehr klein, aber sie beeinträchtigen die präzisen Messungen der Eigenschaften von Antiprotonen.

Meistgelesen

Odermatt stellt seine Riesenslalom-Zukunft in Frage
Dieses verpatzte Saisonfinale macht Odermatt noch grösser
Trump wirft Hegseth unter den Bus +++ Aussenministerium verhängt weltweite Reisewarnung

Videos aus dem Ressort

KI rekonstruiert Bilder aus dem Mäusehirn: Sehen die kleinen Nager unsere Welt so?

KI rekonstruiert Bilder aus dem Mäusehirn: Sehen die kleinen Nager unsere Welt so?

Was sieht eigentlich eine Maus? Britische Forscher zeigten Mäusen kurze Videos und zeichneten ihre Gehirnaktivität auf. Mithilfe von KI rekonstruierten sie daraus später Bilder, die zeigen, was die Tiere gesehen haben könnten.

19.03.2026

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.

06.01.2026

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.

28.11.2025

KI rekonstruiert Bilder aus dem Mäusehirn: Sehen die kleinen Nager unsere Welt so?

KI rekonstruiert Bilder aus dem Mäusehirn: Sehen die kleinen Nager unsere Welt so?

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Negativrekorde häufen sich. Das Weltklima kippt zunehmend

Negativrekorde häufen sichDas Weltklima kippt zunehmend

Pharmaindustrie. Basler Pharmakonzern Roche eröffnet Forschungsbau für Humanbiologie

PharmaindustrieBasler Pharmakonzern Roche eröffnet Forschungsbau für Humanbiologie

Historisches Bild. Vor 25 Jahren wurde die Raumstation «Mir» im Pazifik versenkt

Historisches BildVor 25 Jahren wurde die Raumstation «Mir» im Pazifik versenkt