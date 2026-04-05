RaumfahrtChappell Roan und John Legend: Die Playlist der «Artemis 2»
SDA
5.4.2026 - 05:10
Die vier Astronauten der «Artemis 2»-Mission werden vom Kontrollzentrum jeden Tag mit einem anderen Lied geweckt. Sie sind die ersten Menschen, die seit mehr als 50 Jahren auf dem Weg zum Mond sind.
Keystone-SDA
05.04.2026, 05:10
SDA
Bislang seien das unter anderem «Pink Pony Club» von Chappell Roan, «In a Daydream» der Freddy Jones Band, «Green Light» von John Legend und Andre 3000 sowie «Sleepyhead» von Young and Sick gewesen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.
Das ist notwendig, weil die Tage der Crew – bestehend aus den US-Astronauten Victor Glover, Christina Koch und Reid Wiseman sowie dem kanadischen Astronauten Jeremy Hansen – komplett durchgetaktet sind, inklusive der Schlafphasen.
«Perfekter Start in den Tag»
Eigentlich hätten sie sich darauf geeinigt, langsam aufzuwachen und den Tag ruhig zu starten, sagte Astronaut Wiseman nachdem die Crew von «In a Daydream» geweckt worden war. «Heute Morgen sind wir dann aber alle jubelnd und rockend aufgestanden – das war der perfekte Start in den Tag.»
«Pink Pony Club» wurde allerdings schon nach rund einer Minute wieder ausgeschaltet. «Wir hatten alle gespannt auf den Refrain gewartet», witzelte Wiseman daraufhin.
Astronauten sind dem Mond schon näher als der Erde
Die «Artemis 2»-Crew war in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der «Orion»-Kapsel mit dem Raketensystem «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben. Rund 24 Stunden später verliessen sie mit einem speziellen Manöver die Erdumlaufbahn, inzwischen sind sie dem Mond schon näher als der Erde.
Am Montag soll «Orion» den Punkt erreichen, an dem die Schwerkraft des Mondes stärker auf das Raumschiff wirkt als die der Erde. Anschliessend soll die Crew um den Mond herumfliegen und am Samstag im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.
Für Glover, Koch und Wiseman ist es der zweite Flug ins All, für Hansen der erste. Koch ist die erste Frau an Bord einer Mond-Mission der Nasa, Glover der erste schwarze Mensch und Hansen der erste Kanadier.
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