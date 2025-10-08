  1. Privatkunden
Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen Chemie-Nobelpreis an Forscher-Trio

SDA

8.10.2025 - 11:54

Das Modell eines Proline Moleküls, an dem Benjamin List gearbeitet hat, steht in einer Vitrine vor einer Pressekonferenz im Max-Planck-Institut (MPI) für Kohlenforschung.
Das Modell eines Proline Moleküls, an dem Benjamin List gearbeitet hat, steht in einer Vitrine vor einer Pressekonferenz im Max-Planck-Institut (MPI) für Kohlenforschung.
Federico Gambarini/dpa

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an Susumu Kitagawa (Japan), Richard Robson (Australien) und Omar Yaghi (USA) für die Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit.

Keystone-SDA

08.10.2025, 11:54

08.10.2025, 11:55

+++ Update folgt +++

